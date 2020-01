Les candidats de Peter Weber le quittent-ils? La promo de la semaine 4 est révélatrice

Peter Weber a officiellement commencé le vol de sa vie sur The Bachelor. Et comme l’hôte Chris Harrison nous l’a averti, il y a eu beaucoup de turbulences en cours de route. Chaque semaine depuis la première du 6 janvier, Weber est pris dans un drame. Et maintenant, d’après l’apparence de la promo de The Bachelor Saison 24 Episode 4, Weber pourrait entrer dans encore plus d’eau chaude, alors que les femmes semblent prêtes à sortir avec le pilote de 28 ans.

“The Bachelor” Saison 24 Episode 4 promo indique que les femmes sont fâchées avec Weber

La bande-annonce de la semaine 4 de Bachelor s’ouvre sur une note heureuse. Les femmes restantes se dirigent vers Cleaveland, Ohio.

“C’est un nouveau départ, une nouvelle semaine”, dit quelqu’un hors caméra. Ensuite, l’aperçu passe à de doux clichés entre Victoria Paul et Weber. Dans un confessionnal, elle dit: «Peter et moi avons le lien le plus fort.» Il semble également que Kelsey Weier ait un rendez-vous face à face adorable avec Weber.

Pendant ce temps, le drame s’ensuit alors que Victoria Fuller a un rendez-vous séparé avec Weber – avec son ex, Chase Rice, qui est l’invitée musicale. Elle parle à Weber de la situation et toutes les personnes impliquées sont choquées. Mais attendez, ce n’est même pas la chose la plus folle qui se passe dans la promo.

Plus tard, Alayah Benavidez revient après avoir été éliminée lors de la troisième cérémonie des roses. Elle veut remettre les pendules à l’heure avec Weber et défendre son personnage. Et il semble que Weber soit – encore une fois – confus.

Peter Weber | Paul Archuleta / .

La bande-annonce éclaire une conversation intense entre Weber et Victoria P. Cette dernière est visiblement bouleversée et dit: “Elle vous manipule de la même manière qu’elle m’a manipulé.”

Mais avant que les fans puissent déterminer de qui ils parlent, le clip passe à Deandra Kanu. «C’était comme la plus grosse gifle au visage. Comme si je ne pouvais même pas te regarder », dit-elle alors qu’un plan de Weber défile.

“Je vais y aller”, dit quelqu’un hors caméra, jumelé à un bref aperçu de plusieurs femmes se levant du canapé. Et fondamentalement, les choses ne sont pas superbes pour Weber.

Qu’arrive-t-il à Peter Weber dans “The Bachelor” Saison 24 Episode 4?

Comme tout fan de Bachelor Nation vous le dira, la série de télé-réalité ABC est connue pour ses faux dramatiques dans des bandes-annonces promotionnelles. Vous ne savez jamais vraiment qui parle avec qui et les éditeurs pourraient prendre une voix off de n’importe où dans la saison.

Mais dans l’ensemble, les clips taquinent toujours ce qui va arriver dans le prochain épisode. Et il semble que le synopsis officiel de The Bachelor Season 24 Episode 4 confirme quelques idées évoquées dans la bande-annonce.

“Quand une femme provocatrice plante l’après-fête, elle déclenche des feux d’artifice et les autres femmes demandent à Peter de régler la situation”, lit-on dans le synopsis. «Maintenant, il doit repenser ses décisions antérieures. Le célibataire suivra-t-il son cœur et explorera-t-il une relation avec le célibataire ciblé ou risque-t-il que toutes les autres femmes le rejoignent? »

La «femme provocatrice» qui vient s’écraser pourrait faire allusion au retour d’Alayah. Nous savons qu’à la fin de la semaine 3, Weber n’était pas sûr de sa décision de la laisser partir. Mais cela signifie-t-il que Weber veut ramener Alayah?

S’il le fait, il serait compréhensible que d’autres concurrents se fâchent avec Weber. Quoi qu’il en soit, il est assez clair que quelqu’un pourrait provoquer une rupture entre Weber et les femmes.

Ce que Peter Weber dit de sa saison de «The Bachelor»

Maintenant, un débrayage ne peut pas surprendre certains fans de Bachelor Nation. Avant la première, l’animateur Chris Harrison a averti les fans des actions du pilote lors du tournage de la saison en cours, laissant entendre qu’il ne serait pas toujours sympathique.

“Personne n’est parfait et Peter est comme tout le monde”, a déclaré Harrison à Good Morning America. «Il a ses problèmes et il a des choses à venir. Je pense qu’il y aura des moments… où vous penserez: «Je n’aime pas ce côté de lui.» »

Puis, lors d’une conversation avec Us Weekly le 8 janvier, Weber a reconnu ses erreurs dans The Bachelor. Cependant, il ne regrette rien.

“J’ai fait des erreurs à coup sûr”, a déclaré Weber. «Cela ne fait aucun doute. Je suis humain. Je ne veux donc pas le considérer comme un regret. J’en ai appris. “

Le célibataire de 28 ans a également remercié ses femmes d’avoir été si accommodantes. «J’ai été vraiment chanceuse que beaucoup de femmes aient été si patientes avec moi», a déclaré Weber. “Et ils m’ont montré beaucoup de grâce tout au long parce que je ne suis pas parfait du tout, même pas proche.”

