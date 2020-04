Les cas de coronavirus dépassent les 2 millions dans le monde: les dernières statistiques

Mercredi, les cas de coronavirus dans le monde atteignaient 2 millions. L’épidémie du virus mortel a commencé à Wuhan, en Chine, en décembre, alors que la Chine tardait à informer le reste du monde du virus, et il s’est rapidement propagé entre-temps.

Début mars, le reste du monde a commencé à ressentir la colère de COVID-19, alors que les voyageurs exposaient le virus ailleurs qu’en Chine. COVID-19, grâce à tous les avantages d’un monde moderne (à savoir le vol), a pu se propager de la Chine à l’Italie, aux États-Unis, au Canada et à peu près toutes les autres crevasses que l’homme peut atteindre en avion, en train ou en voiture.

Les derniers chiffres sur les cas de coronavirus proviennent de l’Université John Hopkins. Même avec ces chiffres, il y a tellement de rapports que la Chine n’a pas exactement été honnête avec leurs chiffres, donc les choses pourraient être de travers. Néanmoins, les chiffres dont nous disposons aujourd’hui indiquent qu’il y a eu 130 000 décès dans le monde en raison de COVID-19, tandis que 500 000 personnes se sont rétablies.

En ce qui concerne les zones avec le plus de cas – les États-Unis mènent la charge, avec un total déclaré de 609 000 cas. Pour la première fois dans l’histoire, tous les États des États-Unis ont déclaré l’état d’urgence, tandis que les décès atteignent 26 000. À l’intérieur des États-Unis, New York compte maintenant près de 200 000 cas, le New Jersey a 68 824 cas confirmés, le Texas a un peu plus de 15 000 cas, tandis que la Californie a 25 356 cas.

Derrière les États-Unis, l’Espagne enregistre 177 000 cas (18 000 décès), l’Italie 162 000+ (21 000 décès), la Chine semble avoir étouffé le virus brièvement, avec 83 000 cas (3 200 + décès) tandis que l’Iran rapporte un total de 76 000 (4 700) des morts).

