Les cas de rougeole passent à 46 dans le CDMX

La chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a annoncé qu’elle augmentait 46 le nombre de personnes infectées par la rougeole dans la capitale, dont 33 adultes et 13 mineurs, dont 6 mois. Il a rapporté que tous quatre seulement présentaient des symptômes.

“Il n’y a que quatre cas actifs, les autres présentant l’épidémie qui est déjà connue, une campagne de vaccination intensive a été menée, non seulement dans les prisons où elle a été présentée, mais dans les endroits où quelqu’un est entré en prison, grâce à la surveillance épidémiologique, mais personne n’a été sérieusement hospitalisé et il n’y a que quatre cas actuellement actifs. Il est donc important que le problème soit dimensionné, mais ils travaillent au ministère de la Santé “, a expliqué Sheinbaum.

Le ministère local de la Santé a indiqué que l’épidémie a commencé dans la prison du Nord en raison d’un membre de la famille qui se rend fréquemment aux États-Unis.

Le ministère fédéral de la Santé a indiqué que le nombre de cas était le suivant:

35 chez Gustavo A. Madero

4 à Miguel Hidalgo

3 à Álvaro Obregón

1 à Tláhuac

1 à Tlalpan

1 à Cuajimalpa

1 à Iztapalapa

Dans l’État de Mexico (Nezahualcóyotl, Ecatepec et Tlalnepantla) trois cas confirmés ont également été enregistrés; deux adultes et un mineur.

Dans le cadre des mesures Sedesa, des clôtures épidémiologiques ont été réalisées, ce qui implique une couverture par visite, maison par maison, sur 25 pâtés de maisons et l’application de 2410 inoculations dans l’Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero, Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa, Cuajimalpa et Miguel Hidalgo, qui comprenaient des enfants et des adultes sans antécédents de vaccination.

