Les casques LEGO Star Wars construisent Boba Fett & More / Film

Si vous en avez assez de construire les navires, les planètes et les emplacements à Guerres des étoiles univers avec LEGO briques, vous aimeriez peut-être reconstituer certains des casques les plus reconnaissables. C’est ce que LEGO espère puisqu’ils lancent une nouvelle gamme de casques à construire du chasseur de primes Boba Fett, ainsi que de l’Imperial Stormtrooper et du TIE Fighter Pilot. Découvrez les casques LEGO Star Wars ci-dessous.

Casques LEGO Star Wars





Casque LEGO Star Wars Boba Fett à construire– Rendez hommage au légendaire chasseur de primes en recréant la forme distinctive du casque mandalorien avec ce superbe modèle d’affichage en brique de 21 cm de haut.





Casque LEGO Star Wars Stormtrooper à construire– recréez le look emblématique d’un Stormtrooper avec ce modèle saisissant de 18 cm de haut avant de l’afficher en hommage à la force terrestre épique de Galactic Empire.





Lego Star Wars Casque TIE Fighter Pilot à construire – créez les contours notoires du casque de pilote TIE avec des briques LEGO pour compléter ce modèle de 18 cm de hauteur et recevoir la gloire de l’Empire

La façon dont ces ensembles LEGO utilisent les pièces LEGO existantes pour créer les détails de ces casques est impressionnante, en particulier la façon dont ils ont inclus cette dent dans le casque de Boba Fett. Aucune nouvelle pièce n’a été utilisée pour créer ces bustes, et Jens Kronvold Frederiksen, directeur du design de LEGO Star Wars, l’a confirmé:

«La galaxie Star Wars continue de nous offrir d’innombrables opportunités pour donner vie à des scènes et des personnages de films en utilisant des briques LEGO. Les nouveaux casques LEGO Star Wars offrent une expérience de construction difficile, mais n’utilisent que des pièces LEGO existantes pour recréer les contours et les couleurs emblématiques du casque, montrant ce qui est possible avec le système LEGO en jeu. “

Pendant ce temps, Derek Stothard, vice-président des licences chez Lucasfilm, a déclaré: «Les casques sont un incontournable de l’iconographie de Star Wars depuis le tout début, aidant à façonner les dessins de certains des personnages les plus remarquables de la galaxie. Donc, il était logique d’immortaliser ces casques sous forme de briques LEGO. C’est toujours amusant de travailler avec le groupe LEGO pour créer de nouveaux produits attrayants et stimulants mentalement pour les constructeurs du monde entier, et nous sommes ravis de proposer ces kits de construction de casque LEGO Star Wars et de nouveaux emballages à nos fans. “

Tous les casques sont disponibles en pré-commande dès maintenant pour 59,99 $ chacun et arriveront le 19 avril.

