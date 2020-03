Les Castaways peuvent-ils partager leurs jetons de feu entre différents joueurs lors de leur legs?

Jusqu’à présent dans Survivor 40: Winners at War, les naufragés votés ont légué tous leurs jetons de feu au même joueur. Doivent-ils le faire ou peuvent-ils partager leur monnaie du jeu entre plusieurs concurrents?

Le défi de l’immunité se déroule dans le sixième épisode de SURVIVOR: WINNERS AT WAR | Robert Voets

Que sont les jetons d’incendie?

Pour Survivor 40: Winners at War, une nouvelle tournure est entrée dans le jeu sous la forme de jetons d’incendie ou de monnaie dans le jeu. Chaque joueur commence la partie avec un jeton et doit le faire, ou le léguer à quelqu’un lorsqu’il est élu au bord de l’extinction.

Au bord, ils ont de multiples opportunités de gagner des jetons en vendant des avantages aux joueurs encore dans le jeu ou en accomplissant des tâches d’effort exténuantes. Jouer activement les naufragés gagnent des jetons en l’utilisant comme un outil de négociation ou si quelqu’un leur lègue leurs jetons avant de se diriger vers l’Edge.

Ils peuvent ensuite utiliser la monnaie du jeu pour acheter des avantages, des articles de luxe ou de la nourriture. De plus, les joueurs sur le bord tentent de collecter le plus de jetons de feu afin qu’ils puissent acheter des avantages s’ils gagnent leur chemin dans le jeu.

Le besoin de jetons d’incendie des deux côtés crée l’offre et la demande, ce qui produira une économie de survivant avancée. Au départ, de nombreux téléspectateurs ne pensaient pas que les jetons étaient si importants, car personne ne les prenait au sérieux, à l’exception de ceux sur Edge.

Cependant, dans l’épisode 6, les joueurs en jeu ont commencé à utiliser des jetons de feu comme outil de négociation pour faire avancer leur jeu.

Les jetons d’incendie sont devenus un outil de négociation

Réalisant que son idole d’immunité n’aurait aucun pouvoir après le prochain Conseil tribal et désespérément à la recherche de jetons de feu, la double championne Sandra Diaz-Twine a conclu un accord avec Denise Stapley.

Sandra, qui était majoritaire sur Denise et son ancien camarade de Sele Jeremy Collins, a déclaré au vainqueur philippin que tout le monde avait décidé de la rejeter ce soir-là. Par conséquent, Sandra a offert de donner à Denise une idole d’immunité en échange de deux jetons de feu.

Ils ont convenu que le vainqueur des îles Pearl recevrait un jeton d’incendie à l’avance et un autre après avoir réussi à passer par le Conseil tribal. Denise a décidé de faire un grand pas et a utilisé l’idole de Sandra sur elle-même ainsi que sa propre idole sur Jeremy pour envoyer efficacement la reine au bord de l’extinction.

Au sujet de la tribu NuSele, Wendell Holland a déclaré qu’il voterait pour celui qui voulait Parvati Shallow en échange de deux jetons de feu. Aucun d’eux n’a jeté de nom, et les deux ne pouvaient pas se retrouver sur la même page, donc Parvati a également fini par se faire voter hors du jeu.

Elle avait trois jetons de feu et les a tous légués à son seule alliée encore en jeu, Michele Fitzgerald.

Les naufragés peuvent-ils diviser leurs jetons de feu lors de leur legs?

Dans une interview avec le producteur exécutif et showrunner Jeff Probst, l’écrivain EW Dalton Ross a demandé si les naufragés peuvent diviser leurs jetons de feu entre plusieurs joueurs lors de leur legs.

Selon Probst, les candidats élus «peuvent faire ce qu’ils veulent en termes de distribution». Il a expliqué qu’ils connaissaient les «complications posées par le fait de forcer les joueurs à léguer leurs jetons» et qu’ils savaient que les joueurs «travailleraient pour gagner des jetons».

Cependant, une fois que les concurrents commencent à gagner plus de jetons, ils deviennent une «cible plus grande» car d’autres veulent la monnaie du jeu. Par conséquent, cela «nécessite de grandes capacités sociales» pour aider à orchestrer un côté aveugle, mais d’une manière que le joueur voté vous laissera toujours ses jetons.

La façon dont les joueurs utilisent désormais les jetons de feu comme outil de négociation ajoute une autre couche et rend le spectacle plus intéressant. Survivor 40: Winners at War est diffusé le mercredi à 20 h. EST sur CBS.