Les «cercles» posthumes de Mac Miller sont arrivés

Cela fait un an et demi que le monde a perdu le jeune talent qui était Mac Miller, et depuis ce temps, sa famille, ses amis et ses fans ont fait de grands efforts pour célébrer sa vie. Le rappeur a perdu la vie en raison d’une surdose accidentelle en septembre 2018, et dans un effort pour continuer à partager sa créativité avec le monde, la famille de Mac a livré son projet posthume Circles.

L’album accompagne la sortie de Miller en 2018, Swimming, un disque sur lequel il a travaillé avec le producteur Jon Brion. “Tout au long de ses paroles, son auto-réflexion est beaucoup plus intéressante que celle de certaines autres personnes”, a déclaré Brion. “‘Circles’ et quelques autres chansons de ce disque: vous l’entendez reconnaître des aspects de lui-même, soit qu’il ne se sent pas capable de changer, soit des choses qu’il pense douteuses. Je suis de cette façon, et je pense que d’autres personnes pourraient ne pas comprendre comment je pense, mais en fait je suis d’accord avec ça. “C’est tellement pointu. J’étais juste à cent pour cent depuis le début.”

Découvrez l’album sans titre de 12 pistes, y compris le single “Good News”, sorti précédemment, et dites-nous ce que vous en pensez.

Liste des pistes

1. Cercles

2. Compliqué

3. Blue World

4. Bonne nouvelle

5. Je peux voir

6. Tout le monde

7. Woods

8. Remettez-moi les mains

9. C’est sur moi

10. Mains

11. Surf

12. Une fois par jour

