Les champions après avoir été remplacés sur ‘AGT’

America’s Got Talent: The Champions sera de retour avec d’anciens concurrents qui s’affronteront à nouveau. Heidi Klum, qui est un ancien juge, revient également cette saison.

Découvrez ce qu’elle avait à dire au sujet du retour après avoir été remplacée. En savoir plus sur les autres changements de casting après que Julianne Hough et Gabrielle Union n’aient pas continué.

Heidi Klum et Mel B ont été remplacés sur ‘America’s Got Talent’

La saison 14 a eu un nouveau changement de casting avec Klum et Mel B remplacés par Hough et Union. Meredith Ahr, présidente d’Alternative and Reality Group chez NBC Entertainment a fait une déclaration à Deadline au sujet de cette décision.

“L’un des nombreux secrets du succès et de la longévité d’America’s Got Talent est sa volonté courageuse de se réinventer”, a déclaré Ahr. «La prochaine évolution du format apporte de nouveaux yeux d’experts pour rejoindre Simon [Cowell] et Howie [Mandel] sur le panneau. “

Le président a poursuivi: «Gabrielle et Julianne sont deux des femmes les plus ambitieuses de l’entreprise, en plus d’être des artistes électriques talentueuses dans toutes les disciplines. En tant que partenaire dans le crime, l’animateur Terry Crews continuera d’éclairer la scène avec son esprit vif et son charme sans fin. »

Sofia Vergara serait considérée comme un nouveau juge

Hough et Union ne reviendront pas à America’s Got Talent après avoir jugé une seule saison. Il semblerait qu’une célébrité serait en train de remplacer l’un d’eux.

Sofia Vergara serait envisagée pour l’un des rôles. NBC et Fremantle l’auraient rencontrée pour combler l’un des spots de l’émission, selon TMZ.

C’était après que l’Union aurait parlé après plusieurs incidents survenus alors qu’elle travaillait sur le spectacle. SAG-AFTRA a annoncé qu’elle enquêterait sur l’affaire derrière sa sortie de l’émission.

«Nous prenons les questions de santé et de sécurité au travail très au sérieux», a déclaré le syndicat dans un communiqué selon Page Six. «Nous avons immédiatement contacté les représentants de Mme Union lorsque ces rapports ont été révélés. C’est notre pratique de travailler en étroite collaboration avec les membres qui nous contactent et leurs représentants dans des cas comme celui-ci, car cela offre généralement la meilleure protection et la meilleure résolution pour le membre concerné.

Klum a dit que tout le monde était incroyable avec son retour

L’ancien juge s’est ouvert sur ce que c’était que de revenir au spectacle. Klum a dit qu’elle avait été accueillie de nouveau avec douceur.

«Ça fait tellement de bien d’être de retour et tout le monde a été tellement incroyable», a-t-elle déclaré à Entertainment Tonight. «Vous savez, il y avait des panneaux de bienvenue partout, tout le public chantait mon nom. Je me disais: “Oh mon Dieu.” Je devenais rouge betterave. “

Elle a poursuivi: «C’était vraiment très doux. Je ne m’attendais pas à ce que tout le monde soit aussi accueillant. »L’autre juge cette saison est Alesha Dixon, qui a obtenu le soutien de l’ancien juge, Mel B via un tweet.

“Elle est juste vraiment gentille et authentique et si elle ne voulait pas dire ça, elle ne l’aurait pas dit. Je sens que Mel a toujours eu mon dos », a déclaré Dixon.

America’s Got Talent: The Champions sort le 6 janvier sur NBC.