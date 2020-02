Les «changements» de Justin Bieber font leurs débuts n ° 1

Justin Bieber est de retour au sommet.

Plus de quatre depuis son dernier album, le chanteur arrive en tête du Billboard 200 avec son cinquième album studio Changes. L’ensemble, qui comprend les singles à succès “Yummy” et “Intentions”, s’ouvre avec 231 000 unités d’album équivalentes, dont 126 000 sont en vente d’albums.

Changes devient le premier n ° 1 de Bieber sur le palmarès Billboard Top R&B Albums et le septième n ° 1 mondial après My World 2.0 en 2010, Never Say Never: The Remixes EP et Under the Mistletoe, Believe en 2012, Believe en 2012, Acoustic, and Purpose, qui a dépassé le graphique en décembre 2015 avec 649 000 unités.

Un «super reconnaissant» Bieber, qui aura 26 ans le mois prochain, surpasse Elvis Presley pour devenir le plus jeune artiste solo à réaliser sept albums n ° 1.

Après Bieber est A Boogie Wit da Hoodie, dont l’album Artist 2.0 fait ses débuts avec 111 000 unités d’album équivalentes, grâce à l’activité de streaming. Le projet, qui présente Young Thug, Roddy Ricch et DaBaby, était l’album n ° 1 le plus diffusé de la semaine.

Après sa mort le 19 février, Pop Smoke reste dans le top 10. Sa mixtape Meet the Woo 2 tombe d’une place au n ° 8 dans sa deuxième semaine, avec une augmentation de 11% des unités (40 000).

Ailleurs dans le top 10, Please Excuse Me de Roddy Ricch, diapositive 1-4 (70 000), Bleeding de Post Malone à Hollywood baisse de 2 à 6 (50 000) et Eminem’s Music to Be Murdered By descend de 3 à 9 avec 39 000 unités d’album équivalentes.

Billboard 200 Top 10

1. Justin Bieber – Changements – 231 000

2. A Boogie Wit da Hoodie – Artist 2.0 – 111,000

3. Tame Impala – Slow Rush – 110 000

4. Roddy Ricch – Veuillez m’excuser d’être antisocial – 70 000

5. Monsta X – Tout sur Luv – 52 000

6. Post Malone – Hollywood’s Bleeding – 50 000

7. Billie Eilish – Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? – 44 000

8. Pop Smoke – Meet the Woo 2 – 40 000

9. Eminem – Musique à assassiner – 39 000

10. Halsey – Manic – 31 000