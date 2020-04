Les Chargers sortent leur uniforme “électrique”

Les anges,- Inspirés des années 1960, les Chargers de Los Angeles ont dévoilé leur nouvel uniforme pour la saison NFL 2020.

déjà dit. pic.twitter.com/2HD94YFatP – Los Angeles Chargers (@Chargers) 21 avril 2020

L’équipe a indiqué que les vêtements qu’elle porterait étaient faits d’un maillot appelé “Power Blue”, d’un pantalon blanc et d’un pantalon “Sunshine Gold” et de deux uniformes Color Rush (bleu royal et bleu marine).

obtenez le vôtre »https://t.co/6NPU2Ppyrq pic.twitter.com/FNLsdkhbE6 – Los Angeles Chargers (@Chargers) 21 avril 2020

Au total il y a six combinaisons, dont les couleurs jonc, les “Bolts” reviennent au bleu ciel et au jaune vif, appréciables de la ville californienne.

le meilleur s’est amélioré. pic.twitter.com/UTXPM8yYvI – Los Angeles Chargers (@Chargers) 21 avril 2020

La principale nouveauté de la franchise de Los Angeles est que la foudre brillera désormais sur les côtés des shorts et des maillots, les chiffres disparaissent, qui apparaissent désormais sur le casque.

