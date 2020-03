Les chats de Tom Hooper “gagnent” la pire photo – / Film

Les Golden Raspberry Awards – qui ont dû, à un moment donné, être une chose agréable pour quelqu’un, quelque part – sont de retour, et l’organisation a de nouveau choisi le choix le plus évident et franchement ennuyeux pour son premier prix. Réalisateur Tom Hooper«S Chats a été le grand «gagnant» de la soirée, remportant un total de six Razzies, dont le prix de la pire image de l’année. Eddie Murphy a également remporté un Razzie – mais sa victoire était en fait une chose positive. Lisez la suite pour la liste complète des gagnants ci-dessous.

Gagnants des Razzie Awards 2020

Pire image

Le fanatique

La hantise de Sharon Tate

Chats

Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Rambo: Last Blood

Pire acteur

James Franco, Zeroville

David Harbour, Hellboy

Matthew McConaughey, sérénité

Sylvester Stallone, Rambo: Last Blood

John Travolta, The Fanatic and Trading Paint

Pire actrice

Anne Hathaway, l’agitation et la sérénité

Hilary Duff, La hantise de Sharon Tate

Francesca Hayward, Chats

Tyler Perry, A Funérailles de la famille Madea (comme «Madea»)

Rebel Wilson, The Hustle

Pire acteur de soutien

James Corden, Chats

Tyler Perry, A Funérailles de la famille Madea (comme «Joe»)

Tyler Perry, A Funérailles de la famille Madea (comme «Oncle Heathrow»)

Seth Rogen, Zeroville

Bruce Willis, Verre

Pire actrice de soutien

Jessica Chastain, Phoenix sombre

Cassi Davis, un enterrement de la famille Madea

Judi Dench, Chats

Fenessa Pineda, Rambo: Last Blood

Rebel Wilson, Chats

Pire réalisateur

Fred Durst, le fanatique

James Franco, Zeroville

Adrian Grunberg, Rambo: Last Blood

Neil Marshall, Hellboy

Tom Hooper, Chats

Pire scénario

Andrew Cosby, Hellboy

Tyler Perry, Tyler Perry’s A Madea Family Funeral

Danial Farrands, La hantise de Sharon Tate

Lee Hall et Tom Hooper, chats

Matthew Cirulnick et Sylvester Stallone, Rambo: Last Blood



Combo pire écran

John Travolta et tout scénario qu’il accepte

Deux boules de poils mi-félins / mi-humains, chats

Sylvester Stallone et sa rage impuissante, Rambo: Last Blood

Tyler Perry et Tyler Perry (ou Tyler Perry), un enterrement de la famille Madea

Jason Derulo et son «renflement» neutralisé par CGI, les chats

Pire remake, arnaque ou suite

Phénix sombre

Godzilla: le roi des monstres

Rambo: Last Blood

Funérailles de la famille Madea

Hellboy



Pire mépris téméraire pour la vie humaine et les biens publics

Rambo: Last Blood

Traîné à travers le béton

Hellboy

La hantise de Sharon Tate

Joker

Le prix Razzie Redeemer

Will Smith, Aladdin

Keanu Reeves, John Wick Chapitre 3: Parabellum et Toy Story 4

Jennifer Lopez, Hustlers

Eddie Murphy, Dolemite est mon nom

Adam Sandler, Uncut Gems

Le prix Razzie Redeemer semble étrangement hors de caractère pour cette émission de prix en raison de la façon dont il honore la positivité au lieu de se vautrer dans la boue cinématographique de chaque année, mais comme Murphy n’a pas obtenu une nomination aux Oscars pour son travail dans Dolemite, je suis content au moins quelqu’un faisait attention.

Au lieu d’organiser une remise de prix en personne, ce que l’organisation a fait dans le passé (Halle Berry et Sandra Bullock ont déjà accepté les Razzie Awards en personne, mais ils ont également remporté les Oscars de la meilleure actrice, ce qui a dû atténuer un peu la piqûre), la pandémie de coronavirus les a forcés à annuler la cérémonie et à la place à publier la vidéo suivante, qui annonçait tous les gagnants. Je ne recommanderais pas de regarder ça, mais je suppose que si vous vous souciez suffisamment des Razzies pour avoir lu jusqu’ici, alors vous l’avez mérité.

