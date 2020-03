Les chats dominent les Golden Raspberry Awards 2020

Après avoir initialement annulé l’événement plus tôt cette semaine en raison des préoccupations liées à l’épidémie mondiale, les fans morbidement curieux ont été surpris lorsque les Razzie Awards et leurs «gagnants» ont été révélés via YouTube. Le notoirement affreux Chats adaptation a presque balayé la cérémonie, perdant seulement le pire acteur à John Travolta dans Le fanatique et la pire actrice de Hilary Duff dans La hantise de Sharon Tate, Francesca Hayward ayant été nominée dans cette dernière catégorie.

La liste complète des nominés et des gagnants peut être consultée ci-dessous:

PIRE IMAGE

Chats (gagnant)

Le fanatique

La hantise de Sharon Tate

Funérailles de la famille Madea

Rambo: Last Blood

PIRE ACTEUR

John Travolta / The Fanatic & Trading Paint (gagnant)

James Franco / Zeroville

David Harbour / Hellboy

Matthew McConaughey / Sérénité

Sylvester Stallone / Rambo: Last Blood

PIRE ACTRICE

Hilary Duff / The Haunting of Sharon Tate (gagnante)

Anne Hathaway / L’agitation & Sérénité

Francesca Hayward / Chats

Tyler Perry / (comme Medea) Funérailles de la famille Madea

Rebel Wilson / L’agitation

PIRE ACTEUR DE SOUTIEN

James Corden / Cats (gagnant)

Tyler Perry / Funérailles de la famille Madea (comme «Joe»)

Tyler Perry / Funérailles de la famille Madea (comme «Oncle Heathrow»)

Seth Rogan / Zeroville

Bruce Willis / Verre

PIRE ACTRICE DE SOUTIEN

Rebel Wilson / Cats (gagnant)

Jessica Chastain / Phénix sombre

Cassi Davis / Funérailles de la famille Madea

Judi Dench / Chats

Fenessa Pineda / Rambo: First Blood

PIRE COMBO ECRAN

Deux boules de poils / chats mi-félins / mi-humains (gagnant)

Jason Derulo et son «renflement» neutralisé par CGI / Chats

Tyler Perry & Tyler Perry (ou Tyler Perry) / Funérailles de la famille Madea

Sylvester Stallone et sa rage impuissante / Rambo: Last Blood

John Travolta et tout scénario qu’il accepte

PIRE DIRECTEUR

Tom Hooper / Cats (gagnant)

Fred Durst / Le fanatique

James Franco / Zeroville

Adrian Grunberg / Rambo: Last Blood

Neil Marshall / Hellboy

PIRE SCÉNARISTE

Chats / Scénario de Lee Hall et Tom Hooper (gagnant)

La hantise de Sharon Tate / Écrit par Danial Farrands

Hellboy / Scénario d’Andrew Cosby

Funérailles de la famille Madea / Écrit par Tyler Perry

Rambo: Last Blood / Scénario de Matthew Cirulnick et Sylvester Stallone

PIRE REMAKE, RIP-OFF ou SEQUEL

Rambo: Last Blood (gagnant)

Phénix sombre

Godzilla, roi des monstres

Hellboy

Funérailles de la famille Madea

PIRE DÉGARD IMPRÉVISIBLE pour la VIE HUMAINE et les BIENS PUBLICS

Rambo: Last Blood (gagnant)

Traîné à travers le béton

La hantise de Sharon Tate

Hellboy

Joker

PRIX RAZZIE REDEEMER

Eddie Murphy / Dolemite Is My Name (gagnant)

Keanu Reeves / John Wick 3 et Toy Story 4

Adam Sandler / Gemmes non coupées

Jennifer Lopez / Hustlers

Will Smith / Aladdin