Les chats ne sont plus poussés à être récompensés après un bombardement au box-office

Depuis la tristement célèbre première bande-annonce du film en juillet, Tom Hooper Chats est devenu une sensation de la culture pop pour toutes les mauvaises raisons.

Bien que le film soit actuellement en train de bombarder le box-office – jusqu'à présent, il ne rapporte que 15,3 millions de dollars dans le monde sur un budget estimé à 95 millions de dollars – le film a déjà développé une sorte de culte, ayant établi sa réputation de catastrophe à Hollywood qui doit être vue à croire.

Vous avez peut-être même vu les différentes vidéos circulant sur les réseaux sociaux de projections rauques remplies de cinéphiles enthousiastes chantant ironiquement, ou cette capture d'écran de la main humaine de Judi Dench avec CGI inachevé. Mieux encore, vous avez peut-être eu le plaisir d’être témoin de ce clip cauchemardesque du chat Rebel Wilson dévorant un cafard à visage humain avant de lui enlever une couche de sa propre fourrure.

À ce stade, l'idée même que les chats attirent l'attention des Oscars ressemble à une punchline. Et il n'est donc pas surprenant de voir qu'Universal Pictures a officiellement supprimé la fonctionnalité de sa campagne For Your Consideration.

Cela signifie que le studio ne fera pas pression sur le film pour les nominations de l'Académie ou de tout autre organisme lauréat, car à ce stade, pourquoi s'embêter?

Issu du Discours du Roi et du barreur des Misérables Tom Hooper, Chats va probablement entrer dans l'histoire de la culture pop comme une étude de cas fascinante de ce qui se passe lorsque l'appât Oscar va très, très mal. Même l'acteur et comédien James Corden ne peut se résoudre à défendre l'image (et encore moins à la voir), mais si la notoriété immédiate du film est si mauvaise que vous êtes curieux, alors vous n'aurez peut-être pas longtemps à voir pour vous-même sur grand écran.