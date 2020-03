Les chaussures ou les cheveux de Kylie Jenner

Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde tout le temps, et lorsque vous êtes un Kardashian ou Jenner postant une photo Instagram, il y a de fortes chances que vous attiriez tout un tas de critiques. C’est exactement ce qui s’est produit lorsque Kylie Jenner a récemment visité le site de médias sociaux pour publier une photo d’elle posant sur un plongeoir en mettant l’accent sur la paire de chaussures qu’elle porte sur ses pieds.

Pourquoi les fans déchirent-ils cette image? Et pourquoi ne peuvent-ils pas se décider sur la partie qu’ils détestent le plus? Étudions.

Kylie Jenner | Frazer Harrison / .

Kylie Jenner a posé dans les nouveaux Nikes de Travis Scott

La photographie de Jenner ne se concentrait pas sur n’importe quelle paire de chaussures. L’accent était mis sur une paire de Nikes. Les chaussures kaki et imprimées à carreaux sont dotées de lacets blancs et assorties au maillot de bain une pièce marron que la célébrité de la télé-réalité a enfilé pour le tournage. Ces chaussures sont l’option la plus récente disponible auprès de Travis Scott.

Bien sûr, Travis Scott et Kylie Jenner ont beaucoup d’histoire ensemble. Selon certaines rumeurs, leur histoire récurrente et récurrente serait de retour depuis des semaines, et ce message sert encore plus de preuve que les deux – qui partagent une fille nommée Stormi – se sont réconciliés. Les fans de la paire ont été ravis de les voir enfin réunis, et beaucoup ont commenté leur chimie évidente et leur amour les uns pour les autres.

Certains fans détestent les chaussures

La paire de baskets Travis Scott x Nike Dunk Low présentées si en évidence sur la photo de Jenner a été critiquée. “Les chaussures ont l’air hideuses”, a écrit un commentateur. Un autre a répondu que le retour en arrière leur rappelait le lycée.

Il est douteux que Scott se soucie beaucoup de ce que les critiques pensent de ses chaussures. L’édition limitée s’est vendue 150 $ mais s’est vendue presque immédiatement. Les chaussures sont maintenant disponibles jusqu’à 1000 $ sur les sites de revente. Il est clair que quoi que certains fans pensent du look, il y en a beaucoup d’autres qui sont impatients d’acheter cette nouvelle édition.

Les cheveux de Kylie Jenner reçoivent encore plus de critiques

Alors que certaines personnes sont obsédées par les chaussures, la plupart des critiques de la photo ont tourné leur attention vers les cheveux de Jenner. Dans la série de photographies, Jenner arbore une tresse incroyablement longue qui s’enroule sur le sol alors qu’elle est assise sur le plongeoir.

Un commentateur de Reddit a noté que la tresse ressemble à «une queue». Un autre a dit qu’il “ressemble à ce qui sort de mon drain de salle de bain tous les six mois” et l’a qualifié de “dégoûtant”. Sur une photo, la tresse est au sol devant quelques plantes poussant entre les dalles de béton au bord de la piscine. Un commentateur a noté la similitude: “Ces mauvaises herbes qui poussent hors de la fissure dans le béton juste à côté de sa tresse tout en ressemblant à sa tresse rendent ce coup encore plus laid.”

Même la propre sœur de Jenner n’a pas pu résister à faire un commentaire sarcastique sur ce look particulier. “Ne m’appelez plus jamais”, a commenté Khloé Kardashian sur l’image Instagram. Il est clair que Kardashian se moque de la coiffure extrême de sa petite sœur. Bien que toutes les sœurs Kardashian-Jenner soient connues pour leurs photographies sur les réseaux sociaux et leur montage libéral, il semble que la tresse extra, extra, extra longue de Jenner soit un pas trop loin.

Bien que les chaussures aient peut-être suscité quelques commentaires sarcastiques sur le fait d’être trop rétro ou laide, ce sont certainement les cheveux de Jenner qui volent la vedette sur cette photo particulière – et pas dans le bon sens. Pourtant, elle sait certainement comment attirer une foule, et il est probable que sa coiffure tendance soit simplement plus exposée pour les chaussures de son beau.