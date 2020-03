Les chauves-souris ne sont pas à blâmer pour le coronavirus. Humains oui

Certains scientifiques conviennent que ces animaux ne sont pas responsables du virus, ce sont les mêmes humains.

Des zoologistes et des experts en maladies ont déclaré à . que les changements de comportement humain (la destruction des habitats naturels, ainsi que le grand nombre de personnes se déplaçant maintenant rapidement sur Terre) ont permis des maladies qui autrefois ils étaient enfermés dans la nature, ils croisaient rapidement les gens. .

Les scientifiques ne savent toujours pas d’où provient le virus et ne pourront prouver son origine que s’ils isolent un virus vivant dans une espèce suspecte, une tâche difficile.

Mais des virus extrêmement similaires à celui provoqué par Covid-19 ont été observés chez les chauves-souris chinoises en fer à cheval. Cela a conduit à des questions urgentes sur la façon dont la maladie s’est déplacée des communautés de chauves-souris, souvent non affectées par les humains, pour se propager à travers la Terre. Les réponses suggèrent la nécessité de repenser complètement la façon dont nous traitons la planète.

Les chauves-souris sont une source possible du coronavirus, mais certains scientifiques disent que les humains sont responsables de la propagation de la maladie.

Les chauves-souris sont le seul mammifère qui peut voler, ce qui leur permet de se propager en grand nombre à partir d’une communauté sur une vaste zone, selon les scientifiques. Cela signifie qu’ils peuvent héberger un grand nombre d’agents pathogènes ou de maladies. Le vol nécessite également beaucoup d’activité pour les chauves-souris, ce qui a rendu leur système immunitaire très spécialisé.

“Lorsqu’ils volent, ils ont une température corporelle maximale qui imite la fièvre”, a déclaré Andrew Cunningham, professeur d’épidémiologie de la faune à la Zoological Society de Londres. “Cela arrive au moins deux fois par jour avec les chauves-souris, quand elles volent pour se nourrir puis se reposer à nouveau. Et donc les agents pathogènes qui ont évolué chez les chauves-souris ont évolué pour résister à ces pointes de température corporelle. »

Cunningham a déclaré que cela pose un problème potentiel lorsque ces maladies se croisent avec une autre espèce. Chez l’homme, par exemple, la fièvre est un mécanisme de défense conçu pour élever la température corporelle afin de tuer un virus. Il a averti qu’un virus qui est devenu une chauve-souris ne sera probablement pas affecté par une température corporelle plus élevée.

Mais pourquoi la maladie est-elle transférée en premier lieu? Cette réponse semble plus simple, dit Cunningham, et implique une phrase étrange à laquelle nous devrons nous habituer, car elle a changé notre vie: «débordement zoonotique» ou transfert.

“Les causes sous-jacentes de la propagation zoonotique des chauves-souris ou d’autres espèces sauvages se sont presque toujours révélées être un comportement humain”, a déclaré Cunningham. “Les activités humaines sont à l’origine de cela.”

Lorsqu’une chauve-souris est stressée, chassée ou que son habitat est endommagé par la déforestation, son système immunitaire est mis à l’épreuve et il lui est plus difficile de faire face à des agents pathogènes qu’elle aurait autrement pu maîtriser. “Nous pensons que l’impact du stress sur les chauves-souris serait très similaire à celui des personnes”, a déclaré Cunningham.

“Cela permettrait aux infections d’augmenter et d’être excrétées, d’être éliminées. Vous pourriez penser que si les gens sont stressés et ont le virus du bouton de fièvre, ils développeront un bouton de fièvre. C’est le virus qui est «exprimé». Cela peut également arriver chez les chauves-souris. “

À l’épicentre probable du virus, les soi-disant marchés humides de Wuhan, en Chine, où les animaux sauvages sont détenus en captivité et vendus comme délices ou animaux de compagnie, un mélange terrifiant de virus et d’espèces peut se produire.

“S’ils sont expédiés ou conservés sur le marché, à proximité d’autres animaux ou humains”, a déclaré Cunningham, “il est possible que ces virus soient tués en grand nombre”. Il a dit que les autres animaux sur un marché comme celui-là sont également plus vulnérables à l’infection car ils sont également stressés.

“Nous augmentons le transport d’animaux, pour les médicaments, les animaux de compagnie, la nourriture, à une échelle que nous n’avons jamais connue auparavant”, a déclaré Kate Jones, présidente de l’écologie et de la biodiversité à l’University College de Londres.

“Nous détruisons également leurs habitats dans des paysages plus dominés par l’homme. Les animaux se mélangent de façon étrange qui ne s’est jamais produite auparavant. Donc, dans un marché humide, ils vont avoir une charge d’animaux dans des cages les unes sur les autres. “

Cunningham et Jones ont souligné un facteur qui signifie que de rares cas de propagation zoonotique peuvent devenir des problèmes mondiaux en quelques semaines. “Les effets secondaires des animaux sauvages se sont historiquement produits, mais la personne infectée serait probablement décédée ou aurait récupéré avant d’entrer en contact avec un grand nombre de personnes dans une ville ou une ville”, a déclaré Cunningham.

“De nos jours, avec les transports motorisés et les avions, vous pouvez être dans une forêt en Afrique centrale un jour, et dans une ville comme le centre de Londres le lendemain.”

Jones a accepté. “Tout déversement que vous avez eu avant est amplifié par le fait que nous sommes si nombreux et que nous sommes si bien connectés.”

Il y a deux leçons simples, disent-ils, que l’humanité peut apprendre et doit apprendre rapidement.

Premièrement, les chauves-souris ne sont pas à blâmer et pourraient réellement aider à fournir la solution. “Il est facile de pointer du doigt l’espèce hôte”, a déclaré Cunningham.

“Mais c’est en fait la façon dont nous interagissons avec eux qui a conduit à la propagation pandémique de l’agent pathogène.” Il a ajouté que son système immunitaire était mal compris et pouvait fournir des indices importants. “Comprendre comment les chauves-souris traitent ces agents pathogènes peut nous apprendre à les combattre s’ils se propagent aux humains.”

En fin de compte, des maladies comme le coronavirus pourraient être là pour rester, car l’humanité se développe et se propage à des endroits où elle n’avait auparavant aucun intérêt. Cunningham et Jones conviennent que cela rendra le changement de comportement humain une solution plus facile que le développement d’un vaccin très coûteux pour chaque nouveau virus.

Le coronavirus est peut-être le premier signe clair et incontestable de l’humanité que les dommages environnementaux peuvent également tuer rapidement les humains. Et cela peut se reproduire, pour les mêmes raisons.

“Il y a des dizaines de milliers [de virus] en attente d’être découvert », a déclaré Cunningham. “Ce que nous devons vraiment faire, c’est comprendre où se trouvent les points de contrôle critiques pour la propagation zoonotique de la faune et empêcher qu’elle ne se produise à ces endroits. Ce sera le moyen le plus rentable de protéger les humains. “

Jones a déclaré que les virus sont “en augmentation parce que nous sommes nombreux et que nous sommes si connectés. La possibilité de plus se produire [contagios en humanos] c’est plus grand parce que nous dégradons ces paysages. La destruction de l’habitat en est la cause, donc la restauration des habitats est une solution. “

La dernière leçon est que les dommages causés à la planète peuvent également nuire aux gens plus rapidement et plus gravement que les changements graduels et générationnels du changement climatique.

“Il n’est pas acceptable de transformer une forêt en agriculture sans comprendre son impact sur le climat, le stockage du carbone, l’apparition de maladies et le risque d’inondation”, a déclaré Jones. “Vous ne pouvez pas faire ces choses isolément sans penser à ce que cela fait aux humains.”

