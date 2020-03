Les choristes de Blas Cantó seront un “élément dramatique” de la mise en scène

Les répétitions de Blas Cantó commencent pour le Concours Eurovision de la chanson 2020. Le metteur en scène, Nicoline Refsing, travaille depuis des semaines avec le représentant pour définir le concept d ‘”Univers” sur scène et enfin ils se sont déjà rencontrés dans les studios Prado del Rey de TVE pour effectuer la première configuration.

Blas Cantó a effectué ses premières répétitions avec son équipe de choristes et a déjà enregistré la vidéo de production à envoyer aux responsables de la 65e édition de l’événement à Rotterdam. Tous ont été très satisfaits de ce premier voyage: “Nicoline est merveilleuse, nous nous sommes très bien connectés. Nous avions parlé, mais vraiment quand vous êtes face à face, vous ressentez l’énergie qu’elle veut transmettre dans la mise en scène”, a expliqué l’artiste.

Blas Cantó répète avec Nicoline Refsing pour Eurovisión 2020

“C’est merveilleux car tout ce qu’il a en tête le reflète très bien sur scène”, a ajouté le représentant espagnol, convaincu que le Danois “sait très bien comment connecter les mondes de ce que vous êtes en tant que personne, en tant qu’artiste, ce que dit votre chanson … “La vérité est que le directeur artistique a une expérience de travail avec la délégation espagnole.” Melani a bien fait à Eurovisión Junior et nous ne savons pas comment nous serons, mais l’énergie ressentie est très optimiste“explique Cantó.

Nicoline Refsing a également été très satisfaite de ce premier essai et reconnaît avoir progressé plus que prévu dans ce contact. “Blas est un artiste très professionnel. Il a capturé à première vue tout ce que je lui ai marqué et il l’a fait avec une bonne disposition”, a-t-il salué, affirmant que ils travaillent “très intensivement” parce que notre représentant “est très concentré”.

Ce sera la mise en scène de Blas Cantó à Eurovisión 2020

“Pour créer la mise en scène, j’ai été inspiré par la chanson et les paroles. De plus, j’ai eu une longue conversation avec Blas dans laquelle il a expliqué son thème et le sens de la chanson pour lui, ainsi que la façon dont il l’a composée et écrite”, Nicoline a compté. Sur ce qui sera vu sur la scène de Rotterdam, il prévoit que a créé “un élément dramatique à travers les choristes”, bien qu’il n’ajoute rien d’autre “car je ne peux pas révéler grand-chose”. Avec Refsing, Hammond et les chorus girls, le coach vocal Natalia Calderón aide Blas dans le mouvement du corps.

Hamond, qui prétend que les voix des cinq chorales “sont parfaites pour la chanson et mixent très bien”, considère l’Eurovision “comme une aventure passionnante”. “Nous avons réuni une fantastique équipe de grands professionnels”, ajoute-t-il, et se félicite que Blas “sait parfaitement comment interpréter la chanson vocalement et interprétativement”. “Maintenant, le plus grand défi et sur lequel nous travaillons avec Nicoline est d’intégrer cette partie au mouvement et à la scénographie”, conclut-il.

