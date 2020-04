Les Chroniques de Narnia: Le Lion, la sorcière et l’armoire – Examen rétro

Quatre enfants passent par une armoire et se retrouvent dans un monde enchanté. Et Disney donne vie au pays magique de Narnia de C.S. Lewis.

Le premier livre écrit dans cette merveilleuse série, “Le Lion, la sorcière et l’armoire”, est à juste titre le premier film réalisé. Les quatre enfants Pevensie; Peter, Susan, Edmund et Lucy; fuyez Londres pendant la Seconde Guerre mondiale et finissez chez un professeur. Ils finissent par traverser la garde-robe jusqu’à Narnia où ils rencontrent des faons, des castors parlants, la sorcière blanche et le lion asiatique. Après avoir combattu la sorcière blanche, les Pevensies prennent la place qui leur revient en tant que rois et reines de Narnia.

Enfant, j’ai adoré cette série de livres. J’ai vu une version britannique quand j’étais plus jeune mais le CGI des années 80 et la faible valeur de production rendaient celle-ci difficile à regarder. J’avais toujours beaucoup d’espoir que quelqu’un fasse une version digne de la série que j’aimais tant. Cette version a fait exactement cela pour moi.

Parlons des deux plus grandes stars de ce film. Tilda Swinton et Liam Neeson sont des légendes agissantes de bonne foi et leur présence dans ce film contribue à élever sa stature. Swinton capture parfaitement l’esprit de la sorcière blanche. Elle semble amicale avec Edmund et dévoile son vrai mal une fois qu’elle a appris que les trois autres enfants Pevensie sont à Narnia.

Quant à Neeson, j’aime tous les personnages que je l’ai vu jouer. Je n’ai peut-être pas aimé tous les films dans lesquels il a tourné, mais il a toujours été excellent dans les rôles; que ce soit Schindler de «Schindler’s List», Qui-Gon Jinn de «Star Wars» ou Brian Mill de «Taken». Sa performance en tant que voix d’Aslan n’est pas différente. Les lions ne sont pas les animaux les plus émotifs et une certaine émotion se perd dans CGI. C’est toujours à l’acteur de la voix de le transmettre à travers sa voix et Neeson excelle dans ce domaine. Tout ce que dit Aslan a le ton et l’inflexion pour correspondre à son émotion comme Lewis l’a écrit.

Ce film a pris tout ce que j’aimais dans les livres quand j’étais enfant et l’a amené sur le grand écran. Mais ce n’est pas sans défauts. Bien que le CGI fonctionne pour Aslan, ce n’est pas aussi bon pour les castors ou les adeptes de la sorcière blanche. En outre, le CGI lorsque la sorcière blanche transforme ses ennemis en pierre est moins que stellaire. C’était probablement à la pointe de la technologie en 2005, mais 15 ans plus tard, ça ne tient pas.

Malgré ces défauts, je m’amuse toujours à chaque fois que je regarde ce film. Cela ramène mon enfance. Et c’est quelque chose que j’ai été heureux de partager avec mon fils, qui lit actuellement les livres.

Classement: 4,5 étoiles sur 5.

Avez-vous vu “Les Chroniques de Narnia: le lion, la sorcière et l’armoire?” Qu’en as-tu pensé?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

.