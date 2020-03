Dans le chapitre précédent de «The Walking Dead», Les Alexandriens ont reçu la visite inattendue de Gamma, ce qui les a fait monter la garde. Cependant, ils ne pouvaient empêcher Beta a accédé aux installations, il tuera quelques habitants et affrontera Rosita. C’est là que Gamma a montré qui il était en évitant les dégâts majeurs en acceptant de partir avec Beta pour qu’il y soit également parti. Pour sa part, Daryl était face à face avec Alpha, s’engageant dans un combat qui met presque fin à leurs deux vies. En fin de compte Lydia a semblé aider l’archer, condamnant sa mère et réaffirmant qu’il ne fera plus partie des Whispers. Ses mots étaient des tirs précis qui ont brisé tout espoir d’Alpha, l’amenant à décider finalement de commencer la guerre.

dans cette onzième chapitre de la dixième saison de “The Walking Dead”, intitulé “Morning Star”, que nous pouvons voir dans VOSE à l’aube du dimanche au lundi et doublé en espagnol tous les lundis soirs à FOX Espagne, les Whispers se dirigent vers Hilltop avec une grande horde et une stratégie parfaitement planifiée. Pendant ce temps, Daryl, Aaron, Rosita et compagnie essaient de trouver un moyen d’éviter cette nouvelle menace, décidant si la meilleure option est de se battre ou de fuir pour ne pas regretter des dégâts importants. De plus, Eugene revient pour établir une communication avec Stéphanie, mais cette union est compliquée par un revers.

Nous sommes la fin du monde

Alpha et Negan dans ‘The Walking Dead’

Après cette rencontre sexuelle aberrante qui nous a tous laissés abasourdis et que nous n’avons pas pu les voir pleinement en action, Negan est déjà officiellement devenu l’un des Whispers. De plus, il est entré par la grande porte, avec la totale confiance et l’approbation d’Alpha, qui le considère presque comme sa main droite, ce qui n’est pas apprécié par Beta, qui ne peut éviter les rancunes envers lesquelles un jour Il était le chef des Sauveurs. Cependant, Negan ne se soucie pas du reste du groupe, il veut continuer à gagner la faveur Alpha, il n’hésite donc pas à risquer à nouveau et à proposer une idée qu’il juge meilleure. Sachant de quoi la femme est capable, la vérité est que Negan a eu le courage de conseiller.

Maintenant qu’il a son propre masque et a rejoint la devise avec laquelle les Whispers ont l’intention de commencer la guerre, Nous ne savons pas ce que Negan cherche d’autre. Accepter seulement de faire partie du groupe semble être un petit objectif pour quelqu’un comme lui, il doit donc cacher une intention de plus à l’intérieur. Ce que il nous a déroutés est que les conseils qui ont fourni Alpha, quelques mots dans lesquels il déclare qu’il est beaucoup plus agréable de voir comment l’ennemi s’agenouille, se rend et n’a d’autre choix que de les rejoindre. Avec cette déclaration il semble que, au fond, Negan ne veut pas que quelqu’un d’Alexandrie perde la vie, peut-être que j’ai une certaine appréciation après tout. Ou cherchez simplement à vous réjouir de la victoire que vous pensez être assurée en étant du côté opposé.

Appelez ça l’amour

Rosita et Eugene dans «The Walking Dead»

Après un certain temps sans la connaître, nous avons des nouvelles de Stephanie, la femme avec laquelle Eugene a réussi à communiquer par radio. Les deux ont établi une excellente relation, en fait, il semble être amoureux d’elle. Grâce au satellite tombé il y a longtemps, ils ont découvert qu’ils sont beaucoup plus proches qu’ils ne le pensaient, ce qui encourage Eugene à demander une réunion pour se rencontrer. Elle le veut aussi, mais elle doit d’abord vérifier avec son peuple. Ce problème est grave car Stéphanie ne lui permet pas de parler de son existence avec son peuple, mais elle peut le faire avec son peuple. Quoi qu’il en soit, Eugene s’en fiche car il est capable de tout pour continuer à garder le contact.

Voilà pourquoi toutes ces raisons, Eugene se met en colère comme on n’en avait jamais vu quand Rosita répond à Stephanie à la radio. Non seulement il a senti qu’ils se sont mêlés de ses affaires, mais ce qui lui fait le plus mal, c’est d’avoir rompu la promesse qu’il a faite à Stéphanie et de perdre sa confiance. Sans le savoir ni le vouloir, la radio est devenue une sorte de Tinder post-apocalyptique qui a permis à Eugène d’oublier Rosita. Sans aller plus loin, lorsque Rosita a découvert son grand secret, il l’a mis à l’épreuve en le mettant au défi de lui faire un bisou, une action que l’homme n’a pas pu accomplir et qui lui a permis de reconnaître que Stéphanie est maintenant la femme pour qui elle boit les vents. Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts pour que la date convoitée ait lieu et qu’Eugène puisse la rencontrer, bien que l’arrière-plan de cette série nous laisse présager que cette histoire ne sera pas aussi heureuse que nous le souhaiterions.

La relation entre Carol et Ezéchiel semblait plus que terminée, surtout après cette froide réunion aux funérailles de Siddiq, du moins c’est ce que nous pensions le plus. Dans Une nouvelle tournure sur cette histoire d’amour sans fin, Ezéchiel part à la recherche de Carol pour la réconforter après avoir su ce qui s’est passé dans la grotte. Son amour pour elle est plus qu’évident, mais vice versa n’est pas si clair. Aussi, quand Carol a découvert que Ezéchiel avait un cancer, au lieu de parler avec lui, elle a décidé se laisser emporter par la passion et se retrouver au lit. Il ne s’est pas beaucoup soucié de cette réaction excessive, bien au contraire. Il semble même qu’Ezekiel pense maintenant qu’il a une nouvelle opportunité s’ils parviennent à survivre, bien que de l’extérieur, il semble que Carol l’ait fait par chagrin et pensant que c’est la dernière nuit qu’ils pourront être ensemble.

Acculé

Aaron et Eugene défendent Hilltop dans «The Walking Dead»

Merci à Daryl et Lydia savent que les Whispers sont sur le point d’atteindre Hilltop. Cependant, les nouvelles ne sont pas arrivées à temps, car déjà ils sont acculés et ils n’ont pas pu sortir les petits ni demander l’aide d’Alexandrie et d’Oceanside. De plus, ils n’ont pas assez de gens pour se battre, ils sont donc clairement désavantagés. Comme si cela ne suffisait pas, Daryl a remarqué que Negan collabore avec eux, donc la question semble très laide. Mais s’il y a quelque chose que nos protagonistes savent faire, c’est unir leurs forces pour faire face à tout. Ils sont sortis de situations horribles dans lesquelles nous les avons crus morts, pourquoi ne serait-ce pas une de ces occasions?

En fait, il semble que ils se sont parfaitement organisés et ont tendu un piège pour retarder l’arrivée des marcheurs. Ce rayon d’espoir s’estompe lorsque nous les voyons se battre au corps à corps avec les marcheurs. Les scènes sont totalement épiques, elles savent très bien quand il faut ralentir une image pour qu’elle soit beaucoup plus impressionnante et on se frotte les mains en pensant qu’elle touche une grande dose d’action qu’on aime tant. C’est aussi signe sans équivoque que la guerre a commencé, car Alpha donne tout pour y mettre fin. Son plan est dessiné au millimètre et a réussi à les coincer entre la horde et une ligne de feu entourant la porte de Hilltop. Nous restons avec du miel sur nos lèvres sans trop savoir comment ils s’en sortiront vivants. Pour le moment, Alpha a tout à gagner, mais nous sommes habitués à voir des choses impossibles et tout peut arriver.

