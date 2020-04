Les cinéastes «Relic» écrivent une horreur religieuse d’inspiration japonaise

L’un des films d’horreur les plus chauds de l’année est le Natalie Erika James-dirigé Relique, qui est sorti du festival du film de Sundance avant qu’il ne soit acquis par IFC Midnight pour une sortie plus tard cette année. Meagan Navarro de Bloody Disgusting a qualifié cela de «représentation effrayante et dévastatrice de la démence».

Dans une nouvelle interview avec ScreenDaily, James révèle qu’elle travaille actuellement dur sur son suivi, un film d’horreur religieux d’inspiration japonaise qui semble pouvoir être trempé dans l’occultisme.

“J’écris un nouveau projet avec Christian [White] qui est une horreur folklorique japonaise, à la La The Wicker Man et Rosemary’s Baby », explique James sur le site. «Il s’agit de la maternité, de la peur de la maternité, de la perte de soi.

“Nous écrivons actuellement un deuxième projet”, ajoute-t-elle, notant qu’ils “travaillent avec les mêmes producteurs qui ont fait Relic chez Carver Films”.

L’inspiration japonaise n’est pas surprenante car elle raconte sur le site que son amour pour l’horreur est venu d’une connexion intéressante avec le réalisateur de Ringu Hideo Nakata.

«Adolescent, j’ai vu beaucoup d’horreur asiatique. Nous avions un ami de la famille qui était fiancé à Hideo Nakata, qui a fait Ring », révèle James.« Elle me racontait toujours des histoires sur L’horreur de Nakata n’a jamais été simplement une intrusion dans la maison, c’était vraiment des peurs externalisées dans la maison. La beauté et l’émotion sont tout aussi importantes que les peurs. Cela m’est resté. “

Relic était l’un des films les plus animés du festival du film de Sundance.

Dans le film, «Quand Edna (Robin Nevyn), la matriarche âgée et veuve de la famille, disparaît, sa fille Kay (Emily Mortimer) et sa petite-fille Sam (Bella Heathcote) se rendre à leur maison familiale éloignée pour la retrouver. Peu de temps après son retour, ils commencent à découvrir une sinistre présence hantant la maison et prenant le contrôle d’Edna. »