Les cinémas AMC auraient maintenant des discussions avec des avocats de la faillite

La pandémie de coronavirus COVID-19 en cours frappe extrêmement durement l’industrie du divertissement. D’innombrables studios et sociétés de production perdent quotidiennement des sommes substantielles et les chaînes de théâtre en pâtissent également. En particulier, AMC Théâtres est vraiment douloureux – et c’est compréhensible – et il semble qu’ils doivent maintenant prendre des mesures drastiques pour sauver leur entreprise.

La chaîne populaire a été fermée pendant environ un mois, ce qui a entraîné la mise en congé des 600 employés de l’entreprise. Cela comprend également leur PDG, Adam Aron. Et avec des choses qui ne semblent pas s’améliorer de sitôt en ce qui concerne le coronavirus, cela va laisser AMC dans une position très difficile lorsque le moment sera venu de rouvrir leurs portes dans quelques mois.

En fait, les analystes prédisent depuis un certain temps que la société devra déposer le bilan du chapitre 11 et maintenant nous entendons des informations selon lesquelles AMC Theatres est en effet en pourparlers avec des avocats de la faillite. Selon MovieWeb, ils discutent avec Weil, Gotshal & Manges pour travailler sur le dépôt et gérer leur endettement de 4,9 milliards de dollars.

Des sources proches de la société disent qu’AMC Theatres a cessé de payer son loyer et qu’ils sont également désormais “à risque de ne pas respecter leurs engagements en matière de dette en brûlant de l’argent.” De toute évidence, ils sont dans une assez mauvaise position, et comme il n’y a pas vraiment de fin en vue pour la pandémie, il est impossible de dire comment les choses vont se dérouler.

Pour le moment, cependant, Théâtres AMC essaie juste de rester à flot et de s’accrocher jusqu’à ce qu’ils puissent rouvrir. Mais même dans ce cas, il faudra beaucoup de temps à la société pour revenir à la normale et vous pouvez parier que même avec les théâtres de retour, ils ne tireront pas le genre de chiffres qu’ils étaient avant le Coronavirus. Pas pour longtemps, au moins.