Les cinémas AMC et Cineplex réduisent la capacité d’accueil pour la «distance sociale»

Selon Deadline, AMC Theatres a annoncé qu’elle réduisait d’au moins 50% la capacité en sièges dans tous ses auditoriums à partir de demain, samedi 14 mars et jusqu’au 30 avril 2020. Le Hollywood Reporter annonce également que le Cineplex du Canada a réduction de la capacité en sièges d’au moins 50% également pour «permettre une distanciation sociale». Regal Cinemas s’est également associé pour réduire la capacité du théâtre à au moins 50% (via TheWrap).

Les cinémas AMC plafonneront les ventes de billets pour chaque séance de cinéma, permettant un maximum de 250 dans tous les cas. Le point de vente note que la chaîne se conforme également aux directives des autorités locales sur les rassemblements sociaux et réduira davantage la disponibilité des billets afin de se conformer aux futures commandes du gouvernement fédéral, de l’État ou local.

«La santé et la sécurité de nos invités et des équipes de théâtre sont de la plus haute importance pour AMC. Par conséquent, AMC prend des mesures proactives pour réduire de moitié le nombre de billets que nous mettrons à disposition dans tous nos cinémas américains. Avec cette action, nous facilitons la «distance sociale» entre les clients qui veulent toujours voir des films sur grand écran ». a déclaré Adam Aron, PDG et président d’AMC Theatres.

Aron a ajouté, «Ce sont des temps inconnus aux États-Unis. Nous suivons de très près les directives du CDC. Nous respectons toutes les directives des autorités fédérales, étatiques et locales en matière de santé et de gouvernement, et avec notre décision unilatérale de réduire les capacités et d’augmenter la distance sociale, nous allons au-delà de ce que les gouvernements exigent de nous. Fondé en 1920, AMC Theatres a une fière histoire qui s’étend sur 100 ans. Alors que nous entrons dans notre deuxième siècle, AMC reste fermement déterminé à offrir un environnement propre, sain et divertissant chaque fois que nos invités viennent au cinéma dans nos théâtres. »

Cineplex a partagé cela «En plus des protocoles de nettoyage améliorés dans tous nos bâtiments, nous réduisons la capacité de tous les 1 693 auditoriums de théâtre à travers le Canada pour permettre une distanciation sociale.»

“Avec des auditoriums à capacité réduite, nous offrons à nos clients le choix de s’asseoir là où ils se sentent le plus à l’aise et en sécurité du point de vue de la distanciation sociale”, a ajouté un porte-parole de Cineplex.