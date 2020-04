Les cinémas AMC sont désormais poursuivis pour défaut de paiement du loyer

Les temps sont durs pour les entreprises à travers le pays alors que la pandémie de COVID-19 continue. L’industrie du divertissement et en particulier les cinémas est une industrie particulièrement touchée. Après tout, gérer une salle de cinéma n’est tout simplement pas un «travail essentiel» pour le moment.

Et peu importe que ce soit votre théâtre d’art et d’essai local ou une grande chaîne, tout le monde est touché. Peut-être pas plus que Théâtres AMC. La société basée au Kansas est la plus grande chaîne de cinéma au monde, mais malgré cela, elle a failli faire faillite il y a une semaine après la fermeture de tous ses sites en mars.

Mais le manque de revenus n’empêche pas un parti de les poursuivre pour perte de salaire. Les propriétaires d’un centre commercial à Hialeah, en Floride, demandent 7,5 millions de dollars de dommages-intérêts parce qu’AMC n’a pas payé le loyer du mois d’avril. Pour être exact, AMC doit 52 153,87 $ pour avril selon un procès intenté par Palm Springs Mile Associates, Ltd. Malgré les circonstances particulières entourant le non-paiement, les propriétaires veulent toujours leur argent.

Dire Théâtres AMC une tendance à la baisse serait un euphémisme. La société a déclaré un déficit de plus de 5 milliards de dollars fin 2019 et des pertes de 149 millions de dollars pour l’année. COVID-19 n’est que la cerise sur le gâteau, certains analystes commerciaux estimant qu’ils pourraient ne plus jamais ouvrir leurs portes.

Mais ils peuvent peut-être renverser la vapeur. La société a amorcé une vente de dettes de 500 millions de dollars dans le but de lever des fonds et d’éviter de futurs procès en cas de survenance. Les actions AMC ont augmenté en conséquence et cela pourrait se poursuivre dans le sillage du gouverneur de la Géorgie, Brian Kemp, qui a annoncé son intention de rouvrir des entreprises dans son état, y compris des cinémas, d’ici lundi prochain.

Tout cela se résume à ce qui est le plus important: l’économie ou notre santé? Vous ne pouvez pas vous rendre au théâtre local, acheter du pop-corn et du soda et vous asseoir sur votre siège si vous êtes sur votre lit de mort. La santé devrait toujours avoir la priorité, ne le dites tout simplement pas aux gens d’un centre commercial à Hialeah, en Floride.