Les cinémas au volant d’un coronavirus ont un retour inattendu – / Film

Alors que les studios hollywoodiens repoussent leurs sorties majeures et que les chaînes de cinémas ferment leurs emplacements à travers le pays, il semble que cela prendrait beaucoup de temps avant que nous puissions revenir à la vieille tradition américaine de regarder des films sur grand écran.

Mais au fur et à mesure que la pandémie de coronavirus (COVID-19) se propage, une ancienne tradition cinématographique américaine pourrait voir une résurgence surprenante: les ciné-parcs, bébé! Mais au lieu des jupes de caniche et des vestes en cuir, les cinémas restants sont occupés par des familles qui ont hâte de sortir de la maison.

Autrefois un aliment de base de la vie de banlieue américaine (ou du moins, ceux que nous avons vus dans les films), les ciné-parcs sont maintenant considérés comme une expérience de nouveauté. Il ne reste que 305 cinémas avec chauffeur à travers le pays et jusqu’à présent, ils étaient traités comme une «diversion anachronique», selon le LA Times. Mais maintenant, ils sont devenus une aubaine pour les familles auto-mises en quarantaine qui essaient de lutter contre la fièvre des cabines.

Le LA Times rapporte que les ciné-parcs connaissent une augmentation inattendue de la popularité, car les cinémas traditionnels sont obligés de fermer à la suite de la pandémie de coronavirus. Les propriétaires de ciné-parcs en Californie, au Kansas, en Oklahoma et au Missouri racontent à plusieurs reprises qu’ils ont vu leur activité augmenter ces derniers jours. Le point de vente rapporte:

Les ventes de billets mardi au Paramount Drive-In à deux écrans étaient “au moins le double” de ce qu’elles seraient normalement, a déclaré Beau Bianchi, dont la famille est propriétaire des installations de Paramount depuis 1946. En tout, le drive-in – qui offrait un double fonctionnalité sur ses deux écrans – a accueilli 136 voitures et vendu 320 billets. Le cinéma intérieur voisin de 11 écrans de la famille a fermé ses portes dimanche, mais Bianchi a déclaré qu’il s’attend à ce que les affaires continuent de croître lors du drive-in.

Mais certains opérateurs ont temporairement fermé leurs drive-in pour se conformer aux ordonnances du gouvernement ou dans l’intérêt de leur propre entreprise. Il n’est pas certain que les cinémas avec service au volant relèveraient de la désignation de rassemblements de 50 personnes ou plus, en raison de l’isolement relatif dont jouissent tous les invités, dans l’intimité de leur propre voiture. Doug Mercille, propriétaire du Starlite Drive-In à Cadet, au Missouri, a déclaré au LA Times que c’était une «zone grise». Certains opérateurs “ont pris des mesures pour minimiser l’interaction entre les gens, notamment en fermant ou en limitant leurs concessions”, selon le Times. Les opérateurs qui ont parlé au Times, ils restent ouverts, mais sont conscients des restrictions sur les grands rassemblements et fermeraient si nécessaire. En plus de la recommandation du CDC contre les événements impliquant plus de 50 personnes, dans les situations où des populations à haut risque sont impliquées, le CDC a sévi contre les rassemblements de 10 personnes ou plus.

Mais les ciné-parcs pourraient encore être durement touchés si les studios continuent de retarder les sorties en salles ou de sortir les films tôt sur les plateformes numériques. Mais à tout le moins, avec des familles désireuses de sortir de la maison et pas de parcs à thème ou de camps pour laisser leurs enfants se détendre, les cinémas avec chauffeur pourraient peut-être profiter du plus grand retour qu’ils ont eu depuis les années 50.

