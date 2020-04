Les cinémas prévoient de rouvrir fin juillet – .

Des cinémas comme AMC sont fermés depuis près d’un mois en raison du coronavirus.

Les salles de cinéma pourraient rouvrir fin juillet dans le meilleur des cas. À leur tour, de nombreux blockbusters d’été peuvent voir leur libération retardée de quelques mois.

Il peut être difficile pour les chaînes de théâtre d’attirer les téléspectateurs, car la perspective de s’asseoir à proximité de dizaines d’étrangers peut ne pas être attrayante.

Au milieu de la pandémie de coronavirus, toute l’industrie du cinéma est au point mort. Les productions cinématographiques sont en attente dans un avenir prévisible et les cinémas eux-mêmes sont fermés depuis environ un mois maintenant. Lorsque AMC Theatres – qui est la plus grande chaîne de théâtres du pays – a fermé tous ses théâtres le 17 mars, la société a déclaré qu’ils pourraient rouvrir dans environ 12 semaines. Quelques semaines plus tard, il semble maintenant que ce calendrier était un peu trop optimiste.

Bien que la chronologie initiale ait pu voir AMC rouvrir ses théâtres à la mi-juin, le coronavirus est devenu plus ancré dans les grandes villes américaines que beaucoup ne l’avaient prévu. En effet, les États-Unis ont vu plus de décès de coronavirus que tout autre pays dans le monde. Et bien que le coronavirus soit apparemment à son apogée dans les grandes villes américaines, les directives sur le séjour à la maison pourraient s’étendre jusqu’en mai et juin.

Cela dit, un nouveau rapport de . affirme que les cinémas visent maintenant à rouvrir dans le courant du mois de juillet, un calendrier qui donnerait plus de temps aux responsables de la santé pour contrôler le coronavirus et les théâtres suffisamment de fenêtre pour en lancer quelques-uns. blockbusters d’été.

Bien sûr, étant donné que la situation des coronavirus change de semaine en semaine, rien n’est encore figé. De plus, même si les hospitalisations et les décès dus à des coronavirus chutent dans les semaines à venir, les gens risquent de ne pas aller au cinéma et de rester assis à proximité de dizaines d’étrangers. À son tour, cela aura un impact sur les types de films que les studios hollywoodiens choisissent même de sortir:

Il est peu probable que les studios hollywoodiens sortent des films à gros budget lorsqu’ils ne peuvent pas monter une sortie nationale. Des blockbusters tels que «Mulan» et «Wonder Woman 1984» de Walt Disney Co de Warner Bros d’AT & T Inc. sont actuellement prévus pour la fin juillet et août.

Certains films ont été repoussés encore plus loin. La suite très attendue de Top Gun, par exemple, était censée sortir en salles en juin, mais a depuis été repoussée à décembre 2020 pour garantir que le film ne fasse pas ses débuts dans des salles à moitié remplies.

Soit dit en passant, AMC serait sur le point de déposer le bilan du chapitre 11, car la société n’a pas de liquidités entrantes et une avalanche de dettes. Le processus de restructuration n’entraînerait pas la fermeture totale d’AMC, mais pourrait entraîner la fermeture d’un certain nombre de cinémas AMC.

Source de l’image: ORLIN WAGNER / AP / REX / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

