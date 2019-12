Les cinéphiles nomment Wonder Woman 1984 le film le plus attendu de 2020

Suite très attendue de la bande dessinée de Patty Jenkins Wonder Woman 1984 devait à l'origine être libéré il y a quelques semaines le 13 décembre, avant d'être transféré à l'été 2020, car Warner Bros.aurait besoin d'un coup sûr garanti pour la saison estivale. Du moins, c'est la raison officielle, avec une combinaison de reprises et de réactions mitigées aux premières projections de tests, ce qui inquiète les fans.

Cependant, de nombreux sceptiques ont été conquis par la première bande-annonce officielle du film, qui devrait doubler toutes les choses qui ont fait de la première Wonder Woman un succès critique et commercial en 2017, avec le blockbuster dirigé par Gal Gadot avoir une vraie chance de franchir la barre du milliard de dollars au box-office. Le premier versement a rapporté 821,8 millions de dollars, et avec des suites pour sortir des films de bandes dessinées qui dépassent généralement leurs prédécesseurs, 1984 est sur le point de faire encore plus sensation.

Une nouvelle enquête réalisée par Atom Tickets fait écho à ces sentiments, Wonder Woman 1984 se classant au premier rang des films les plus attendus de l'année prochaine. L'application est approuvée par Disney et Lionsgate, et sans surprise, la Mouse House a également quelques-uns de leurs projets nommés parmi les cinq premiers.

Black Widow de Marvel Studios est arrivé deuxième, suivi de la dernière entrée de James Bond No Time to Die, avec Fast and Furious 9 quatrième et Mulan cinquième. Il s'agit peut-être simplement d'une enquête réalisée par une application, mais il ne fait aucun doute que ces cinq seront certainement parmi les cinq plus grands succès de 2020.

Wonder Woman 1984 fait face à beaucoup de concurrence dans une saison d'été généralement chargée pour les tarifs de studio à gros budget, mais la popularité du premier versement et l'attente de quatre ans pour les fans garantiront que la dernière entrée dans le DCEU rajeuni maintient la récente séquence de victoires de la franchise .