Les cinéphiles repèrent une erreur embarrassante et hilarante chez les chats

La plupart de nos amis félins sont connus pour avoir neuf vies, n'est-ce pas? Je ne pense pas que la position de Tom Hooper Chats j'en aurai encore pour la fin du mois, si je suis honnête. Déjà un flop massif, à la fois critique et dévastateur financièrement, les cinq personnes qui ont assisté au film trouvent de plus en plus de ratés par l'équipe VFX, y compris la main très humaine de Judi Dench et la bague de mariage très brillante.

Depuis le début, le travail d'infographie sur le film a semblé terne. Ce premier teaser, celui qui a envoyé des ondes de choc sur Internet et a réveillé des maux vraiment anciens, avait l'air terrible. Maintenant, il semble que le film soit entièrement inachevé. Je veux dire, regardez cette capture d'écran de l'utilisateur Twitter Jenelle Riley:

Apparemment, Universal est au courant du problème et a envoyé un mémo à des milliers de théâtres, déclarant ce qui suit:

«DCDC et Deluxe-Technicolor enverront des DCP FTR-20 SMPTE de chats mis à jour qui comprendront des effets visuels améliorés. Le temps d'exécution est inchangé. "

Qu'en est-il des studios qui précipitent les produits et sortent des films inachevés qui ressemblent à des déchets ces derniers temps? Entre cela, Sonic the Hedgehog et Justice League, pourquoi même s'embêter avec CGI? Rappelez-vous à l'époque, quand les réalisateurs avaient fait fabriquer des accessoires et des décors par des artisans, puis embauché des gens pour mettre en scène des cascades élaborées sur les décors susmentionnés en utilisant les accessoires susmentionnés? Et puis peut-être augmenter ces trucs avec une rotoscopie ou un montage sophistiqué?

Savez-vous pourquoi le jeu de scène de Cats fonctionne? Parce que c'est un peu idiot, et il le sait. Le maquillage est criard, les chansons sont débraillées, et oh lawdy est-ce au-dessus. Andrew Lloyd Webber n'est pas un homme profond. C'est un showman de surface. Il pouvait créer un spectacle loufoque qui n'avait pas de substance, mais ce serait quand même une gambade amusante à propos d'un groupe de félins chantants. Tom Hooper? C’est un homme très sérieux (TM). Aussi, comment diable a-t-il un Oscar alors que David Fincher n'en a pas? Brut.

Désolé si cet article était méchant. Je me sens juste comme un petit catty, tee hee! Oh mon Dieu, je me chatouille parfois, tout comme je chatouille mon chat, Carol! Elle est bien meilleure que toute adaptation en direct de Chats pourrait jamais l'être, en particulier avec des effets éclatés.