Exclusif: les cinq films d’animation préférés de Kris Pearn

Tout en discutant avec l’artiste et réalisateur Kris Pearn pour son premier effort de réalisation solo, l’aventure animée de Netflix Les Willoughbys, ComingSoon.net a plongé dans le genre de l’animation avec Pearn pour explorer ses cinq films d’animation préférés de tous les temps.

Dans Les Willoughbys, convaincus qu’ils feraient mieux de s’élever eux-mêmes, les enfants de Willoughby élaborent un plan sournois pour envoyer leurs parents égoïstes en vacances. Les quatre frères et sœurs se lancent ensuite dans leur propre aventure de haut vol pour apprendre à adapter leurs valeurs à l’ancienne au monde contemporain en essayant de trouver le vrai sens de la famille.

Le film mettra en vedette les voix de la candidate aux Grammy Awards Alessia Cara dans le rôle de Jane, Will Forte (Scoob!) comme Tim, Vincent Tong (Fête de la saucisse) comme les Barnabys, Ricky Gervais (Le petit Prince) en tant que Cat, Maya Rudolph (Big Hero 6, Lié) comme Nanny, Terry Crews (Tempête de boulettes géantes 2) en tant que commandant Melanoff, Martin Short (Frankenweenie) en tant que Father et Jane Krakowski (Saison ouverte) en tant que Mère.

Les Willoughbys est écrit et réalisé par Pearn (Tempête de boulettes géantes 2). Il est produit par Luke Carroll, Aaron L. Gilbert et Brenda Gilbert. Le film est un long métrage d’animation CG hautement stylisé créé par BRON Animation.

Le secret de Nimh

Pearn: Celui qui m’a amené dans cette entreprise était Le secret de Nimh. J’ai adoré ce film quand j’étais enfant, vous avez l’histoire qui est basée sur le livre de Richard O’Brien. J’ai adoré à l’époque, dans les années 80, c’était plutôt cool et sombre et c’était glissant et il y avait de vrais enjeux dans l’histoire et un peu de sang en un seul coup. Mais finalement, c’était une belle histoire, elle était différente et fraîche. J’ai passé des heures à dessiner les mains de Nicodème, à essayer de comprendre comment ils faisaient ça, c’était incroyable.

Watership Down

Pearn: Quand j’étais enfant, j’aimais Watership Down, le film original. J’ai revu ça avec mes enfants quand ils étaient petits et il y a cette super bande originale, c’est une autre histoire sombre qui est aussi très consciente de la vie et de la mort et je pense qu’elle tient toujours.

Shaun le mouton

Pearn: Pour inverser les tableaux, je ne sais pas si c’est sous-estimé, mais j’adore Aardman Shaun le mouton, J’ai eu la chance de faire partie d’un des films. Avant de commencer à travailler sur le film, j’adorais cette série et pour moi, c’est comme si la comédie silencieuse était si difficile à faire, le fait qu’ils la retirent maintes et maintes fois avec les moutons, c’est génial. Je pense que cela fonctionne au niveau du petit enfant, mais pour moi en tant qu’animateur et en tant qu’adulte, je me retrouve à le saisir tout le temps.

Mon voisin Totoro

Pearn: Je pense que la plupart des animateurs le savent, mais Mon voisin Totoro, c’est l’un de mes films préférés. Assez bizarre, l’un des gars dans les archives parlait que c’était un visionnement réconfortant en ces temps trippants et je l’ai littéralement revu, car cela me rappelait quand j’étais petit et c’était juste toute cette histoire, ça vagabonde et c’est doux.

ÉGALITÉ: 101 Dalmatiens et Robin des Bois

Pearn: Si je suis honnête, je dirais 101 Dalmatiens, celui de Disney. J’ai adoré les souvenirs que j’en ai quand j’étais enfant, je veux dire ce film que j’utilisais pour essayer de dessiner les personnages. J’ai adoré cette ère de la photocopie, mais je suis sur la clôture aussi, parce que si je devais choisir celle de Disney, c’est entre ça et Robin des Bois.

