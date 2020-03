Les cinq règles des maisons hantées et les films d’horreur qui les ont brillamment brisés

Les films de maison hantés n’ont pas le fandom actif des films slasher, par exemple. Ou des films de vampires. Peut-être parce qu’aucun acteur emblématique n’a jamais joué dans une maison hantée. Peut-être parce que le genre d’horreur n’a pas de scénographes célèbres comme nous avons de célèbres artistes d’effets spéciaux et de maquillage (mais nous devrions!). Peut-être parce que des maisons hantées sont assises, collées à leurs fondations, sessiles et passives, regardant leurs yeux de fenêtre comme des hordes de zombies et des coulées de sorcières et des tombeaux de momies trébuchent et volent et rôdent devant eux, chassant leurs victimes au lieu d’espérer que leurs victimes sont sur le marché pour un investissement immobilier.

Mais entre les mains des bons réalisateurs, ces boîtes de briques et de bois peuvent être terrifiantes.

En recherchant mon roman maison méta-hanté Douze nuits à Rotter House, J’ai creusé profondément dans le sous-genre du film de maison hantée et découvert cinq règles pour eux – les statuts de la HHOA – mais j’ai également appris que certains des meilleurs films de maison hantée ont renversé ce modèle de maison hantée plus rapidement que les Property Brothers ramassant par inadvertance la maison d’horreur d’Amityville.

1. Les films de maison hantée ont lieu dans les maisons… non?

C’est juste là dans le nom: film maison hanté. Sinon, c’est une histoire de fantômes, non? Cependant, des histoires de maisons hantées peuvent avoir lieu dans toutes sortes d’édifices et de structures. Même des véhicules. The Shining, The Innkeepers et 1408 sont tous dans des hôtels. Ghost Ship est sur un navire. Ci-dessous est sur un sous-marin. Le Horrorstör actuellement en production est dans un magasin de meubles. Poltergeist III et The Sentinel ont lieu dans des immeubles d’habitation. Les histoires de maisons hantées ne se limitent pas à l’étalement urbain.

Les films de maison hantés, bien qu’ils puissent en dire beaucoup sur l’endroit où nous suspendons nos brosses à dents, concernent davantage les espaces clos. Frontières définies. Murs et sols et toits. L’intérieur. Vous êtes en sécurité sur le trottoir devant la maison We Are Still Here, mais une fois que vous avez franchi le seuil, vous êtes Larry Fessenden avec un poker de feu dans les yeux. Vous pourriez prendre une carcasse de baleine échouée, y coller des invités brandissant des candélabres, et cela pourrait ressembler à une maison hantée.

2. Haunted House Movies Star Ghosts… non?

Encore une fois, c’est là dans le nom. Si vous n’avez pas besoin d’une maison littérale, vous en avez sûrement au moins besoin d’être hantée? Cette section va être un festival de spoilers, alors, comme entrer dans une maison hantée, continuez à votre prudence.

De nombreux grands films de maison hantés se retrouvent sans un seul fantôme pendant toute leur exécution. Ces maisons semblent juste être hantées jusqu’à ce que le Scooby Gang démasque les méchants humains à la fin. Pensez à Housebound, The Pact (sorta), la maison originale sur Haunted Hill (Vincent Price avec une plate-forme de marionnettes attachée à son torse!), Session 9. Nous réalisons au fur et à mesure que les crédits tournent, que nous regardions en fait un film mystère. Mais vous trouverez toujours ces films dans la section horreur de votre service de streaming local.

C’est en partie parce que nous recherchons une ambiance dans les films de maison hantés, cet intérieur-ci susmentionné, mais aussi parce que hanté a plus d’une définition – dont une seule implique des fantômes.

3. Des films de maison hantée présentent des lieux fantasmagoriques… non?

Hill House, Hell House, Bly Manor, Rose Red, Dunsmuir House, quel que soit le nom du domaine à Crimson Peak, ces demeures occupent toutes une place de choix sur l’affiche. Ils sont gros et effrayants et vous pouvez simplement voir d’après le plan d’ouverture que seul le mal y vit. Je veux dire, qui a tatoué la maison de Poltergeist sur leur bras?

Mais certains films contournent magistralement les manoirs ressemblant à des châteaux. L’activité paranormale a fonctionné parce que la maison n’avait pas l’air spéciale. C’était fade et beige et un peu comme les maisons dans lesquelles la plupart des gens vivent. Poltergeist, comme déjà mentionné. La sorcière dans la fenêtre. Ghostwatch. La hantise dans le Connecticut. Mais cela fait partie de ce qui les a fait peur. Si vous regardez vers le haut et voyez que votre salon ressemble beaucoup au salon hanté du téléviseur, vous pourriez réfléchir à deux fois avant de le traverser pour remplir votre pop-corn. Et les chances de dormir avec les lumières allumées sont beaucoup plus élevées.

4. Films maison hantés Climax avec une grande révélation… non?

Chaque film est en quelque sorte un film mystère. Mais les films de maison hantés sont automatiquement préchargés de plusieurs mystères: 1) Cette maison est-elle hantée ou non? 2) La force derrière ce paranormal obsédant ou humain? 3) Que veulent les fantômes ou les humains? Les réponses à ces questions sont la grande révélation du film et souvent le point culminant.

Mais certains des meilleurs films maison hantés n’offrent pas de réponses faciles à ces questions, comme The Babadook. Et les innocents. Je suis la jolie chose qui vit à la maison. En fait, l’étalon-or pour les films de maison hantés, The Haunting de Robert Wise, n’a aucune révélation. Pauvre Eleanor.

5. Les films de maison hantée utilisent les maisons comme pièges… n’est-ce pas?



Michael Myers tranche avec un couteau de cuisine. Candyman débarque avec un crochet. Les maisons hantées… elles sont un peu plus indirectes avec leur meurtre et leur mutilation. Parfois, ils tuent avec des morceaux d’eux-mêmes (Owen Wilson décapité dans une cheminée), mais ils possèdent surtout des gens pour faire le sale boulot. Mais ils font tout cela en piégeant leurs victimes à l’intérieur. Après tout, si vous pouvez marcher dehors, il est assez facile de dépasser une maison. Même Terrified, qui était un film de quartier hanté, garde toujours son effroi à l’intérieur.

Pourtant, certains des meilleurs films maison hantés laissent les gens aller et venir pour la plupart du film, comme The Changeling, What Lies Beneath et The Amityville Horror. Certains films de maison hantés sont tout le contraire, essayant de faire partir les résidents. Comme Beetlejuice. Et Sinister.

En fin de compte, un film de maison hantée n’a pas besoin d’avoir une maison, de faire hanter cette maison ou de vraiment adhérer à des conditions prédéfinies. C’est une ambiance plus que toute autre chose. Un endroit où quelque chose se passe dans la nuit. Et, avec cette flexibilité d’une fondation, un réalisateur imaginatif peut rendre la maison hantée aussi immédiate et terrifiante que n’importe quel autre monstre cinématographique.

Au fil des ans, beaucoup l’ont fait.

J.W. Ocker est l’auteur primé des romans d’horreur Death and Douglas et du roman maison Twenty Nights à Rotter House. Il a écrit pour Rue Morgue, Paracinema, ShriekFreak, ainsi que pour des publications grand public comme The Boston Globe, The Guardian et The Atlantic. Ocker est originaire du Maryland de John Waters mais vit dans le New Hampshire de Robert Eggers depuis plus d’une décennie. Visitez-le à oddthingsiveseen.com.