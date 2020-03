Les citoyens et VOX demandent la fermeture de TVE pour une conférence sur le féminisme dans ‘OT 2020’

* En préparation *

A l’occasion de 8M, ‘OT 2020’ a organisé une semaine thématique centrée sur le féminisme. L’idée est d’inclure la visite de femmes artistes, ainsi que des discussions sur l’égalité. Le premier était en charge du journaliste Anna Pacheco, spécialisée dans les questions de genre et de classe, qui s’est rendu à l’Académie ce lundi 2 mars. Cependant, loin de devenir une activité applaudie, ce qui se voulait didactique a provoqué une vague de critiques de la part du public et de certains secteurs politiques, tels que les citoyens et VOX, qui sont même venus demander la fermeture de TVE

Anna Pacheco, dans ‘OT 2020’

La controverse découle du moment où le journaliste a commencé à traiter le “féminisme libéral“, un terme qui a été entendu à plusieurs reprises dans la bouche de Citoyens, partie à laquelle Pacheco, en fait, fait mention explicite de ce qu’il ne faut pas suivre Pour atteindre l’égalité.

