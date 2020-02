Les classifications de Supergirl et Batwoman continuent de chuter pour la CW

Les choses ne se sont toujours pas améliorées pour la femelle Caped Crusader et Last Daughter of Krypton sur The CW, car elles continuent toutes les deux de se débarrasser des téléspectateurs. Les notes pour Super Girl et Batwoman n’ont pas été élevés, et les derniers chiffres de leurs épisodes les plus récents indiquent qu’ils chutent toujours durement.

Selon Cosmic Book News, l’épisode Batwoman de dimanche, intitulé «Drink Me», a attiré 816 000 téléspectateurs, le deuxième épisode le moins regardé de la saison. Il s’agit d’une baisse importante par rapport au précédent épisode de dimanche, qui comptait 848 000 spectateurs. La série mettant en vedette Ruby Rose en est encore à sa première diffusion et, espérons-le, sera en mesure de trouver un moyen de renverser la vapeur avant la finale de la saison.

Supergirl, quant à elle, a eu encore plus de mal à faire regarder les gens, avec l’offre de dimanche, «C’est une super vie», qui ne titubait que 666 000 téléspectateurs. Bien qu’il s’agisse d’une amélioration par rapport aux 654 000 de l’épisode précédent, c’est loin d’être idéal dans l’ensemble. Au début de la cinquième saison de Supergirl, le nombre de téléspectateurs était d’un peu plus d’un million, et maintenant la série perd des fans à un rythme alarmant.

Supergirl n’a pas non plus eu beaucoup de chance en dehors du petit écran. DC l’appelle à quitter sa série de bandes dessinées en mai et il n’y a pas eu beaucoup de nouvelles sur les débuts du personnage dans DCEU. Selon un récent rapport, sa première apparition pourrait avoir lieu dans le film Black Adam, mais en dehors de cela, on ne sait pas grand-chose de son avenir sur grand écran. Et maintenant, les problèmes d’audience rendent l’avenir de la télévision pour Kara-Zor El un peu sombre, et cela vaut également pour Batwoman.

Bien que ces statistiques soient très troublantes, les fans n’ont toujours rien à craindre. La CW a déjà donné à la fois Super Girl et les renouvellements de la saison Batwoman, donc ils continueront pour le moment même si les téléspectateurs continuent de ne pas se connecter.