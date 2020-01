Les clés de «Vérités secrètes», le feuilleton dramatique brésilien sur la prostitution de luxe

En juin 2019, Divinity a annoncé l’acquisition d’une nouvelle fiction, cette fois, loin du marché turc qui domine actuellement son grill: le feuilleton brésilien «Vérités secrètes». Une production en attente de sortie dans la chaîne Mediaset qui a été créée dans leur pays d’origine en septembre 2015 et dont le succès a conduit à remporter le Emmy International du meilleur Telenovela en novembre 2016. Une réputation pour laquelle la chaîne Globo prépare une deuxième saison pour la diffuser de manière prévisible en 2021, comme la moitié des Brésiliens l’ont récemment annoncé.

Álex et Angel lors de leur première rencontre dans ‘Secret Truths’

Avec Camila Queiroz et Rodrigo Lombardi, ‘Secret Truths’ a eu une seule saison de 64 épisodes et a été écrit par Walcyr Carrasco et María Elisa Berredo, avec la collaboration de Bruno Lima Penido. La production se concentre sur la vie d’Arlete, une jeune femme forcée de déménager avec sa mère, à São Paulo, après avoir découvert que son père était infidèle. Une décision qui rapproche Arlete du grand rêve de sa vie: devenir mannequin. Cependant, loin de rencontrer un monde entouré de glamour, La jeune femme finit par découvrir que le monde de la mode cache un côté sombre, la prostitution de luxe, qui va bientôt tomber. Surtout après avoir rencontré Álex (Rodrigo Lombardi), un entrepreneur qui changera complètement sa vie.

Cette sombre histoire centrée sur la mode et la prostitution de luxe a reçu, en plus de l’International Emmy for Best Telenovela, une autre nomination dans la même édition pour la meilleure actrice de soutien, pour le travail de Grazi Massafera dans son rôle de Larissa. À l’échelle nationale, les «Vérités secrètes» ont réussi à disparaître, accumulant jusqu’à 16 récompenses Dans l’Extra de Televisão de Brasil de 2015, les prix de l’Association des critiques d’art de São Paulo (APCA) de 2016 et le Troféi Imprensa de la même année. Parmi eux, des distinctions pour le meilleur Telenovela, le meilleur acteur et la meilleure actrice pour Rodrigo Lombardi et Camila Queiroz; ou les prix du meilleur second rôle masculin de Rainer Cadete et Grazi Massafera. Avant sa prochaine première dans Divinity, dans FormulaTV, nous collectons certaines des clés par lesquelles «Secret Truths» pourrait conquérir les téléspectateurs.

1 La transformation d’Arlete en ange

Angel célèbre avec Visky et sa mère son entrée dans une agence de mannequins dans ‘Secret Truths’

Le premier coup pour Arlete pour commencer les «vérités secrètes» se produit lorsque Carolina (Crica Moraes), sa mère, découvre que son mari a une relation avec une autre femme, avec qui elle vit ensemble depuis des années avec eux et avec qui Il a même une fille. Un coup dur pour lequel mère et fille déménagent pour vivre avec Hilda (Ana Lúcia Torre), grand-mère du protagoniste, dans la ville de São Paulo et qui représente un nouveau départ pour elles deux. Avec son rêve de devenir un mannequin plus proche que jamais, Arlete insiste pour que sa mère lui permette d’entrer dans une agence de mannequins et de réaliser son rêve tout en poursuivant ses études.

Carolina finit par céder, commençant ainsi le chemin par lequel sa fille Arlete finira par voir comment sa vie est complètement transformée alors qu’elle devient un ange, un surnom qui lui est donné lorsqu’elle devient mannequin, en une femme très désirée dont la première sur les podiums ne passera pas inaperçue, révélant ainsi un côté sombre du monde de la mode dans lequel Arlete n’aura d’autre choix que d’être impliquée. Une évolution qui promet de ne pas passer inaperçue pour le spectateur, présentant l’histoire d’une jeune femme innocente et affectueuse, impliquée dans un monde dans lequel, ou qui finit par s’adapter, ou qui pourrait voir comment cela détruit sa vie pour toujours.

2 Camila Queiroz comme Arlete / Angel

Camila Queiroz joue Angel dans ‘Secret Truths’

‘Vérités secrètes’ signifiait pour Camila Queiroz son premier emploi d’actrice sur le petit écran et avec un rôle principal, qui a été suivi par d’autres rôles importants dans des feuilletons brésiliens tels que «¡Que vida buena! ou «Le piège». Grâce à son interprétation en tant qu’Arlete, le modèle a obtenu une grande reconnaissance, soutenu par le succès de la production, qui a été suivi des prix de la meilleure actrice dans le Televisão Extra du Brésil 2015 et de la meilleure révélation d’actrice au Toféu Imprensa 2016. rôle que, selon certains médias, Queiroz jouerait à nouveau dans la deuxième saison du feuilleton que Globo prépare avec Walcyr Carrasco pour 2021.

Camila donne vie à Arlete, une jeune travailleuse, affectueuse et excitée dont la vie change quand elle déménage avec sa mère dans la grande ville: Grâce aux contacts de sa grand-mère, enseignante à la retraite, il obtient une bourse dans une école prestigieuse et chère et finit par signer pour une agence de mannequins. Deux environnements très différents dans lesquels Arlete aura des amis, mais rencontrera également des gens qui la rejetteront, qui la verront comme une rivale et qui ne rendront pas les choses faciles. Un protagoniste convaincant, dont l’innocence invite le spectateur à suivre ses traces pour découvrir non seulement ses prochaines décisions et réactions, mais aussi comment ce nouvel environnement va l’affecter à tous les niveaux.

3 Hilda et Carolina, les raisons de la chute

Hilda et Carolina, grand-mère et mère d’Arlete dans «Vérités secrètes»

La signature d’Arlete par une agence de mannequins est une grande joie pour la protagoniste et même pour sa mère, Carolina, qui est satisfaite dans cette nouvelle étape pour sa fille, compte tenu des paroles rassurantes que Fanny (Marieta Severo), réalisatrice de l’agence. Une femme qui, loin d’avoir de bonnes intentions envers Arlete, comme elle assure devant la fille et Carolina, est impatiente de s’en servir pour en tirer le meilleur parti. Comme ça ce qui au départ ressemblait à une signature en tant que mannequin, devient Arlete dans un cauchemar quand il découvre que ses compagnons, en plus de parader, travaillent également comme des prostituées de luxe.

Fanny est plus que disposée à présenter la protagoniste de cette manière, surtout compte tenu de l’intérêt suscité par la jeune femme pour les hommes d’affaires qui la voient défiler pour la première fois sur la piste. Cependant, loin de rencontrer une fille disposée à accepter l’offre, Fanny se heurte à une Arlete qui ne veut pas se vendre … jusqu’à ce que la situation économique de sa famille la frappe durement. Avec une mère au salaire très basique et une grand-mère, qui a accumulé deux années de dettes pour son appartement et risque d’être expulsée, Arlete est acculée.

Pour le plus grand plaisir de Fanny, le protagoniste finit par tomber dans les réseaux de la femme d’affaires afin de bien prendre soin de sa petite famille, et cela organise un rendez-vous dans sa “première fois” au monde avec Alex, un homme d’affaires riche et prestigieux, divorcé, qui a une fille de l’âge d’Arlete. Une décision qui nous invite à voir jusqu’où Arlete pourra aller pour sa famille et peut-être pour de nombreuses autres raisons, tout en suscitant la curiosité au sujet du moment le plus probable où Hilda et Carolina découvrent où il obtient vraiment le Fille gagner de l’argent.

4 Álex et Gui, deux hommes très impliqués

Álex, Gui et Angel dans ‘Vérités secrètes’

En pleine admission dans son nouvel institut, Arlete se heurte à une barrière importante pour le reste des étudiants: le fait qu’il soit issu d’une famille humble, alors que la plupart de ses camarades de classe font partie de familles aisées de São Paulo. Ce mur est atténué par certains de ses compagnons, notamment par Guillermo, surnommé Gui (Gabriel Leone), qui devient le premier amour d’Arlete, avec tout ce que cela implique. Un personnage éhonté et sûr de lui qui a tendance à se libérer, qui finira par affecter Arlete autant qu’elle finira par s’influencer, unissant de plus en plus leur vie tout au long du feuilleton.

Cependant, malgré le “contact” entre Gui et Arlete, la vie du mannequin nouvellement sorti promet de prendre un tournant radical lors de sa première nuit en tant que prostituée de luxe. Incapable de garder ses peurs, il se heurte à un Alex complet, un homme d’affaires prestigieux, fier et contrôlant qui, sur la base d’une attitude respectueuse et affectueuse, finit par gagner le protagoniste et passe la nuit avec elle. Un moment intime après lequel Alex montre un visage qui ne passe pas inaperçu du spectateur, exprimant son intention “d’avoir” Angel pour lui.

Pour cela, l’homme d’affaires est plus que disposé à limiter sa carrière prometteuse de mannequin, le grand rêve d’Arlete, dans lequel c’est une première étape pour garder Angel près de lui à tout prix, même s’il est conscient qu’Angel est mineur. De plus, le fait est qu’Álex est divorcé et a deux enfants, Bruno (João Vitor Silva) et Giovanna (Agatha Moreira), qui viennent au même centre où il étudie son nouvel “amour”.

5 Larissa et Giovanna, les deux faces d’une même médaille

Larissa et Giovanna dans ‘Vérités secrètes’

Au milieu de sa nouvelle vie, Angel trouve non seulement des alliés et des amis, mais aussi Il rencontre des rivaux plus qu’évidents. Ce sont les cas de Larissa (Grazi Massafera) et Giovanna, deux femmes avec qui Angel va s’affronter dès le début. Alors que le premier, un modèle vétéran, est déplacé à l’arrière-plan avec l’arrivée d’Angel, le second se consacre à humilier le protagoniste de l’institut, suite à ses origines modestes. Au-delà de ces «premiers contacts» des deux avec Angel, Larissa et Giovanna sont toutes deux impliquées dans le monde de la prostitution de luxe, bien que les deux empruntent des chemins différents, mais tout aussi intéressants, avec un point de départ similaire.

Cette similitude entre les deux personnages, ainsi que l’interprétation de Massafera et Moreira, parviennent à transformer ces deux femmes en deux éléments de l’histoire à prendre en compte. L’arrivée d’Angel à l’agence est un coup dur pour Larissa où le modèle prendra des décisions dont le seul but sera de se débarrasser du jeune rival coriace. Quant à Giovanna, il est clair que, tôt ou tard, La fille d’Alex finira par découvrir la relation entre son père et son camarade de classe, quelque chose qui promet d’être l’un des moments de l’intrigue et qui pourrait non seulement affecter le couple principal, mais aussi Giovanna elle-même, qui avait déjà une relation très détériorée avec Alex.

6 Le côté obscur du monde de la mode

Fanny parle à Angel dans ‘Secret Truths’

À son arrivée à l’agence de mannequins, Arlete se retrouve dans un Visky, responsable de sa signature via les réseaux sociaux. Un personnage pour lequel l’acteur Rainer Cadete a remporté un prix et c’est d’abord affectueux et quelque peu extravagant. Cependant, il s’incline devant les souhaits de son patron, Fanny, et est calme quant à l’existence du service de prostitution de luxe offert par son entreprise, même lorsqu’il s’agit de présenter l’innocent Arlete. Un “double face” qui ne passe pas inaperçu et qui, dans sa relation avec Angel et le reste des employés de l’agence, invite à suivre l’histoire de Visky, même si elle est secondaire.

Dès le début de l’histoire, force est de constater que ceux qui participent plus ou moins à la “double vie” offerte par Fanny dans son agence ce ne sont pas des personnages avec un seul “ton”, blanc ou noir. Chacun a des raisons de faire ce qu’il fait, d’être là où il est, même si le spectateur sympathise plus ou moins avec certains qu’avec d’autres. Un aspect qui génère des images qui suscitent facilement l’intérêt et qui invitent même le public à repenser certains problèmes.

Des histoires qui promettent des émotions fortes et pas toujours positives, en montrant un “côté obscur” de la mode où les acteurs se révèlent très humains et dont les décisions promettent d’avoir des conséquences, à la fois personnellement et dans leur environnement. Quelque chose qui finit par générer un développement curieux et varié des personnages, dirigé par Arlete et Álex, dont les environs ne se débarrasseront pas des éclaboussures sur ce qui va provoquer leur relation ou de l’ombre qui finit par projeter une prostitution de luxe.

