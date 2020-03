Les clients de Virgin Media peuvent-ils obtenir un remboursement Sky Sports? Une solution est en vue! – HITC

Avec le calendrier sportif 2020 dans le chaos, il n’est pas surprenant que les clients recherchent des remboursements ou des réductions sur les abonnements Sky Sports.

Après avoir promis de grandes choses en 2020, le monde du sport a été décimé ces dernières semaines avec des événements sportifs reportés ou annulés à gauche, à droite et au centre à cause du coronavirus COVID-19.

Pour garder les stars du sport et les fans aussi sûrs que possible, presque tous les événements sportifs à travers le monde ne se déroulent plus.

Cela inclut les goûts de la Premier League et du football EFL ainsi que le golf PGA Tour et même les sports mécaniques tels que la Formule 1.

Tous ces événements sportifs devaient être diffusés sur Sky Sports au Royaume-Uni, mais maintenant le programme télévisé ne contient plus que des rediffusions.

Naturellement, cela a laissé beaucoup de gens se demander si les clients de Sky Sports, que ce soit directement via Sky ou via des médias tels que Virgin Media, seront éligibles à un remboursement ou à une réduction à la suite de la panne sportive.

Clients demandant le remboursement de Sky Sports

En l’absence de sport, il n’est pas surprenant d’apprendre que les clients de Sky Sports demandent une remise ou un remboursement pour l’action sportive perdue.

Sur Now TV, un pass mensuel Sky Sports coûte 33,99 £ tandis que sur Virgin et Sky TV, ce chiffre peut être beaucoup plus élevé lorsqu’il est combiné avec d’autres forfaits TV et Internet.

En conséquence, les fans devraient perdre beaucoup d’argent en raison de l’impact sur le calendrier sportif.

Malheureusement, ni Sky ni Virgin n’ont confirmé que des remboursements ou des remises seront offerts aux clients au moment de la rédaction du présent document.

Une solution de Sky

Bien qu’ils n’offrent pas de remboursement complet ou de réduction, Sky offre aux clients la possibilité de suspendre leurs abonnements Sky Sports jusqu’à la reprise des événements sportifs en direct, à tout moment.

Cela signifie que les fans ne seront pas facturés pour Sky Sports alors qu’il n’y a aucune action sportive en direct à montrer. Les clients Sky devront contacter Sky directement par téléphone pour suspendre leur abonnement.

Cependant, il n’est pas clair si les clients de Virgin Media seront éligibles à un type de contrat similaire, car Virgin Media agira elle-même comme intermédiaire entre les clients de Sky et de Virgin.

Où cela laisse les clients Virgin

Malheureusement, cela laisse les clients de Virgin Media quelque peu dans l’impasse car il est entendu qu’au moment de la rédaction de ce document, ils ne seront pas remboursés pour toute action sportive perdue et il n’est pas clair si Virgin permettra aux téléspectateurs de suspendre leurs abonnements.

La plupart des clients Virgin qui se sont prononcés sur les réseaux sociaux ou les forums semblent annuler leurs abonnements sportifs et passer à un forfait inférieur, mais cela implique également un préavis de 30 jours avant le changement de forfait.

Les clients de Virgin Media peuvent visiter le site Web du fournisseur pour plus de détails.