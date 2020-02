Les co-créateurs minimisent le retour pour le canal 4 et le drame de Showtime annulés – HITC

Le thriller d’espionnage Homeland est de retour sur nos écrans pour sa huitième série, mais est-ce la fin de la ligne?

Homeland a été l’une des révélations télévisées des années 2010.

Bien qu’elle n’ait peut-être pas atteint la même taille que Game of Thrones ou Breaking Bad, la série dramatique Showtime et Channel 4 était l’une des émissions les plus appréciées à la télévision au cours de ses premières saisons.

En plus de cela, le niveau de chaque nouvelle saison a été maintenu relativement élevé tandis que Game of Thrones a été fustigé par les fans au cours de ses dernières saisons pour une baisse de qualité.

Cependant, bien que les chiffres d’audience et la réception critique restent élevés pour Homeland, son avenir n’est pas prometteur.

Homeland revient pour la saison 8

Après que la saison 7 de Homeland ait laissé le personnage principal, Carrie Mathison, une enveloppe de leur ancien moi après des mois dans un goulag russe, la saison 8 promet d’être une affaire alléchante avec récupération et vengeance en tête de liste.

La série est revenue aux États-Unis le 9 février tandis que l’épisode 1 de la nouvelle saison est arrivé une semaine plus tard le 16 février pour les téléspectateurs britanniques qui regardaient sur Channel 4.

Il est confirmé que la saison 8 se composera de 12 épisodes, mais quelle est la prochaine étape dans le monde de Homeland après la finale de la saison le 26 avril (États-Unis) et le 3 mai (Royaume-Uni).

Y aura-t-il une saison 9?

Non.

Malheureusement pour les fans de Homeland, la saison 8 entraînera la fin de la série dramatique car elle a été annulée.

Bien que l’annulation de Homeland soit évidemment une pilule difficile à avaler pour les fans, les créateurs de la série ont promis de grandes choses pour la dernière saison et viseront à aboutir à une conclusion satisfaisante de neuf ans de télévision plutôt que de la téléphoner.

Les co-créateurs minimisent les chances de retour

S’adressant à Variety avant la première de la saison 8, les co-créateurs Alex Gansa et Howard Gordon ont été invités à envisager une série dérivée, une suite ou une préquelle.

Après que Alex Gansa ait soupiré en réponse, Howard Gordon a déclaré: «La réponse n’est jamais de dire jamais, mais c’est un mauvais moment pour réfléchir à cette question. Rien n’est impossible, mais il n’existe aucun plan. »

La huitième et dernière série de Homeland est actuellement diffusée le dimanche soir sur Showtime aux États-Unis et Channel 4 au Royaume-Uni.

