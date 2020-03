Les co-stars du MCU, Samuel L. Jackson et Anthony Mackie, font de nouveau équipe

Les films MCU disposent d’une liste de talents qui est un who’s who virtuel à Hollywood. Des acteurs néophytes aux stars classiques, le banc MCU est profond. Samuel L. Jackson et Anthony Mackie sont parmi les acteurs qui sont apparus dans plusieurs films de la franchise. Jackson incarne l’architecte des Avengers Nick Fury, tandis que Mackie incarne le héros volant, Falcon, qui est le meilleur ami de Captain America. Maintenant, ces deux acteurs s’associent pour un nouveau projet.

Anthony Mackie et Samuel L. Jackson | Mike Marsland / Mike Marsland / WireImage

Samuel L. Jackson et Anthony Mackie dans The ‘Banker’

Les fans de MCU ont l’habitude de voir Jackson et Mackie s’habiller

et sauver des vies. Dans leur nouveau film, les deux acteurs aident encore les autres,

mais le code vestimentaire est très différent pour leurs personnages dans The Banker.

Le banquier est un drame des droits civiques

inspiré par des événements réels. Dans le film, Mackie dépeint un homme qui conçoit un

l’intention d’acheter des banques et de prêter de l’argent aux Noirs, qui autrement n’auraient peut-être pas été

en mesure de garantir des prêts. Le personnage de Jackson est le partenaire commercial et la voix de

raison franche.

“Oh je suis désolé. N’ai-je pas réveillé Black ce matin? Jackson soufflet dans une scène. “Parce que je suis presque sûr de l’avoir fait. Oui. Toujours noir. “

Comme on le voit dans la bande-annonce, Jackson apporte sa marque de commerce

marque de swagger authentique au film, tandis que Mackie livre boutonné

prouesse. Les deux acteurs ont amassé un total de 259 crédits d’acteur, et leur

le talent transparaît à chaque représentation.

Anthony Mackie, de «8 Mile» à «Avengers: Endgame«

Mackie s’est écrasé sur la scène dans le film hip-hop, à 8 milles en face d’Eminem. Il a décrit Papa Doc, un rappeur freestyle contre le héros du film. À partir de là, l’acteur a joué une série de rôles sur grand écran, y compris des films de premier plan comme The Manchurian Candidate, Million Dollar Baby et The Hurt Locker.

En 2014, Mackie est devenu membre du MCU lorsqu’il a joué dans Captain America: The Winter Soldier. Il est apparu dans six des films de la franchise jusqu’à présent et tourne actuellement The Falcon and the Winter Soldier, une nouvelle série qui fait partie du MCU.

Samuel L. Jackson, Hollywood OG

Au début de sa carrière, Jackson est devenu un visage familier au cinéma, en particulier en tant qu’acteur qui a souvent été choisi dans les films de Spike Lee. Dans les années 90, il était apparu dans le premier film de Jurassic Park, le troisième épisode de Die Hard et un prequel de Star Wars. Certains des rôles les plus emblématiques de Jackson étaient dans des films de Quinton Tarantino, comme Pulp Fiction. Sa célèbre tirade «Dites quoi encore» dans le film est devenue un joyau de la culture pop.

En 2008, Iron Man, Jackson est apparu pour la première fois en tant que son alter ego MCU, Nick Fury. Il a ensuite joué le personnage dans 11 films. La légende de l’acteur a toujours travaillé depuis ses débuts et continue de livrer des performances puissantes.

Le banquier sortira en salles le vendredi 6 mars et sera disponible pour les abonnés Apple TV + le 20 mars.

