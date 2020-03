Les collections «BioShock» et «Borderlands» annoncées pour Nintendo Switch

Toutes ces fuites et rumeurs sur le Collection BioShock, Collection XCOM 2, Catherine Full Body et Borderlands Legendary Collection est venu à la tête ce matin avec la dernière Nintendo Direct de Nintendo, car chacun a été confirmé comme étant en route.

La collection BioShock, qui contient BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, arrive sur Switch le 29 mai.

Borderlands Legendary Collection, qui comprend Borderlands, Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel, sortira également le 29 mai.

Et juste pour les coups de pied, la collection XCOM 2, qui contient XCOM 2, quatre packs DLC (Resistance Warrior Pack, Anarchy’s Children, Alien Hunters, Shen’s Last Gift) et l’extension War of the Chosen, arriveront le même jour.

L’intrus, Catherine: Full Body, arrivera le 7 juillet.