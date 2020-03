Les combats de Randall et Kevin font plus de mal que prévu

Nous savions que la finale de la saison 4 de This Is Us révélerait pourquoi Randall (Sterling K. Brown) et Kevin (Justin Hartley) ne parlaient pas avant leur 40e anniversaire, mais nous ne pensions pas que cela se passerait comme ça. Un argument au sujet des soins de Rebecca (Mandy Moore) s’est transformé en des années de ressentiment élevant sa vilaine tête. Bien sûr, les fans de This Is Us ont eu beaucoup de réflexions sur le combat de Randall et Kevin. Mais franchement, aucun des deux frères Pearson n’a gagné et nous sommes tous juste là, le cœur brisé jusqu’au retour de la cinquième saison.

Kevin et Randall discutent des soins de Rebecca dans la saison 4 de «This Is Us»

Justin Hartley dans le rôle de Kevin et Sterling K. Brown dans le rôle de Randall dans «This Is Us» | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

Dans la seconde moitié de la saison 4 de This Is Us, Randall découvre un essai clinique sur la maladie d’Alzheimer à St. Louis, Missouri. Lorsque le conseiller municipal dit à ses frères et sœurs, Kevin est fortement opposé à l’idée. Mais au final, Rebecca décide qu’elle ne veut pas participer à la piste parce qu’elle veut passer le reste de ses bonnes années avec sa famille.

Puis, un épisode plus tard, Randall appelle sa maman et lui demande de faire le trail quand même, en utilisant tous les moyens possibles. Il pleure et lui dit qu’il a été un «bon fils» et qu’il ne lui a rien demandé par le passé. Ensuite, Rebecca est d’accord.

Enfin, dans la finale de la saison 4 de This Is Us – intitulée «Strangers: Part Two» – le clan Pearson se rassemble pour l’anniversaire de bébé Jack. Rebecca raconte à tout le monde la grande nouvelle – elle a changé d’avis et veut faire le procès. Mais même ainsi, Kevin est méfiant et découvre finalement qu’elle a subi des pressions de Randall. Tout se dégrade d’ici.

Kevin demande à savoir ce que Randall a dit à Rebecca pour la convaincre de déménager à Saint-Louis pour le procès. Randall dit qu’il veut donner à Rebecca la “meilleure chance possible” de survie. Mais Kevin réfute les affirmations, rappelant à son frère que Rebecca leur a déjà dit ce qu’elle voulait et ce dont elle avait besoin. Pendant ce temps, Randall reste ferme sur son choix et dit que tout le monde regrettera de ne pas se battre plus fort avant qu’il ne soit trop tard.

Au milieu de leur combat, Kevin et Randall sont interrompus par Madison (Caitlin Thompson). La paire a un moment et les téléspectateurs découvrent qu’elle est enceinte de leur stand d’une nuit. Mais quand Kevin sort pour l’air, Randall revient et ils reprennent leur argument.

Randall demande pourquoi Kevin pense qu’il sait ce qui est le mieux pour Rebecca. «Je pense que je sais ce qui est le mieux pour elle parce qu’elle nous l’a dit, Randall», dit Kevin. “Et tu lui as pris ça.”

Ensuite, Randall se fâche et se rappelle le comportement passé de Kevin. “Comment osez-vous valser ici après 40 ans … Comment osez-vous prétendre que vous donnez à un rat un ** ce que quelqu’un d’autre veut que vous?” Dit Randall. «Vous voulez que maman passe plus de temps avec la famille parce que vous voulez passer plus de temps avec elle. Tu veux que maman décide avec toi.

Kevin s’en va. «C’est à propos de moi? Ce n’est pas de moi, Randall, c’est de toi », dit-il. «Il ne s’agit pas de maman, c’est de vouloir sauver maman. C’est de cela qu’il s’agit. “

Qu’ont dit Kevin et Randall dans la finale de la saison 4 de «This Is Us»?

À ce stade, l’argument commence à s’éloigner des soins de Rebecca, approfondissant les problèmes du passé. En fin de compte, Randall est toujours en colère contre Kevin pour avoir quitté la famille après la mort de leur père. Pendant ce temps, Kevin est frustré par le besoin de Randall de jouer le héros. Mais alors une couche de plus est dévoilée.

Quand Randall dit qu’il est resté derrière pour s’occuper de la famille, Kevin s’en prend à lui. “Eh bien, vous avez bien pris soin de papa, n’est-ce pas?” il dit. «Tout ce récit que vous continuez à tourner, ce récit dont vous avez pris soin de la famille, d’où diable est-ce que ça vient? Parce que tout ce que je sais, c’est que si j’avais été là, j’aurais traversé un feu littéral et j’aurais retiré cet homme. “

Et pour le dire simplement, la réponse de Randall est brutale. Il dit:

Eh bien, Kev, je suppose que vous ne le saurez jamais parce que vous n’étiez pas là. Et il est mort de honte de vous. Je pense que c’est la partie qui vous attire vraiment, n’est-ce pas? La honte qu’il ressentait pour vous et la fierté qu’il ressentait pour moi. Tu ne chasses même pas l’ombre de papa, Kevin. Vous poursuivez le mien. Mais tu ne seras jamais lui et tu ne seras jamais moi. Parce que vous ne saurez jamais ce que c’est que de vous consacrer à quelqu’un d’autre que vous. Vous allez faire semblant, mais ce ne sera qu’une performance. Une performance fatiguée et rassis. Comme toutes vos performances.

Mais cela ne s’arrête pas là. Tout comme nous pensions que cela ne pouvait pas empirer, Kevin frappe également sous la ceinture. «Tu sais, je pensais que la pire chose qui me soit arrivée était le jour de la mort de papa. C’est le jour où ils vous ont ramené à la maison », dit-il. «La main à Dieu, Randall. La pire chose qui me soit arrivée, c’est le jour où ils vous ont ramené à la maison. »

Randall s’éloigne en silence.

Les fans de «This Is Us» réagissent au combat de Randall et Kevin

Lorsque This Is Us a diffusé le combat entre Randall et Kevin lors de la finale du 24 mars, les fans ont été dévastés, notant à quel point l’épreuve de force était difficile à regarder.

“Randall et Kevin se sont battus était la scène la plus horrible, dégoûtante et ignoble que j’aie jamais vue dans la série”, a écrit un fan sur Twitter. ” Je pleure.”

“Randall et Kevin en ce moment”, a écrit un autre fan. «Je suis surpris que personne n’ait donné un coup de poing parce que chaque SECONDE de cet argument était mêlé de mots de combat. Chaque morceau de cela était blessant bon Dieu. “

Bien sûr, quelques individus ont pris parti après que l’argument se soit déroulé à l’écran. Mais pour la plupart, le fandom This Is Us a été déçu par les deux hommes Pearson.

“Randall et Kevin montrent tous les deux leurs arrières”, a écrit un fan. “Jack n’aurait approuvé rien de tout cela.”

Pendant ce temps, d’autres téléspectateurs étaient tout simplement choqués par les mots que Randall et Kevin ont crachés.

“Je ne peux pas croire que Kevin et Randall se soient dit ça”, a tweeté un fan. Ensuite, certains fans se sont demandé comment les frères pourraient se remettre de celui-ci.

Alors, où allons-nous partir d’ici? Nous savons que dans l’avenir lointain de This Is Us, Kevin et Randall ont suffisamment guéri pour se réunir pour Rebecca. Cela dit, nous n’avons aucune idée du temps qui s’est écoulé et du moment où la paire s’est constituée.

Puis dans une interview avec Entertainment Weekly après la finale, Hartley a admis qu’il ne “savait pas totalement” ce qui se passait entre Randall et Kevin entre leur combat jusqu’à la séquence flash-forward. Cependant, la main de Kevin sur l’épaule de Randall signifie un lien fort entre les deux.

“J’ai pris [the scene] pour signifier que l’idée est qu’ils se réunissent toujours en famille, et cela peut prendre un certain temps, cela peut prendre un peu », a déclaré Hartley. «Mais ce sont des frères, cela ne va pas les diviser avant leurs lits de mort et ils ne parlent pas. C’est comme ça que j’ai pensé. Mais je pense que ça va prendre du temps. “

