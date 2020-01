Les commentaires de David Schwimmer à propos du redémarrage des amis noirs suscitent la discussion sur le «célibataire vivant»

L’acteur de Friends David Schwimmer fait des vagues en ligne après qu’une interview qu’il a faite avec The Guardian soit devenue virale. Son rôle de Ross Geller dans la série a fait de lui une star, et bien que Friends ait pris fin en 2004, il reste un favori de la culture pop avec une base de fans durable. L’entrevue de Schwimmer avec The Guardian a touché sa famille, sa carrière et l’impact des amis, mais certains de ses commentaires sur la série ont ravivé un débat sur une autre émission.

David Schwimmer et Aisha Tyler dans ‘Friends’ 2003 | Banque de photos NBCU / .

Les paroles de Schwimmer sur la diversité dans “Friends” ont provoqué

retour de flamme

Tout en parlant de l’époque qui a engendré Friends, il a déclaré que la série avait des lacunes en termes de diversité. Schwimmer est devenu franc sur la race, l’égalité et la religion. Plus précisément, ce commentaire de sa part est resté:

«Peut-être qu’il devrait y avoir des Amis tout noirs ou des Amis tout asiatiques. Mais j’étais bien consciente du manque de diversité et j’ai fait campagne pendant des années pour que Ross sorte avec des femmes de couleur. L’une des premières petites amies que j’ai eues dans l’émission était une femme américaine d’origine asiatique, et plus tard je suis sortie avec des femmes afro-américaines. Ce fut une poussée très consciente de ma part. “

Schwimmer a expliqué en parlant de sa conscience du privilège des hommes blancs et de la façon dont il a été élevé pour être conscient des causes du féminisme et de la justice sociale.

Une discussion sur les réseaux sociaux a été déclenchée à propos des «amis» et

Célibataire’

Après que l’article est devenu viral, certains utilisateurs des médias sociaux ont souligné qu’une autre sitcom était en fait un «tout noir Friends», et cette émission était Living Single, qui s’est déroulée de 1993 à 1998. La série était centrée sur un groupe d’amis – hommes et femme – vivant à Brooklyn comme colocataires dans un immeuble.

Vivant célibataire avec la reine Latifah dans le rôle de Khadijah, Kim Fields dans le rôle de Regine, Kim Coles dans le rôle de Synclaire, Erika Alexander dans le rôle de Maxine, John Henton dans le rôle d’Overton et T.C. Carson et Kyle, tous afro-américains.

La sitcom a été annulée sur Fox après cinq saisons, mais le

formule de six singletons professionnels vivant dans la grande ville tout en naviguant entre amis,

l’amour, et leur carrière accroché dans les téléspectateurs. En ligne, les commentateurs ont appelé

Schwimmer pour souligner que Living Single est venu avant Friends,

et de nombreux fans ont considéré ce dernier comme un spectacle de copie qui attire toute l’attention.

Les acteurs de «Living Single» se sont exprimés

Les comparaisons entre Living Single et Friends n’ont rien de nouveau, et au fil des ans, la distribution de Living Single a parlé des similitudes et de l’impulsion. Alexander, qui a joué Maxine Shaw dans la série, a envoyé un tweet à Schwimmer au sujet de l’existence du Living Single comme modèle.

L’année dernière, Henton a parlé à Comedy Hype de la façon dont Living Single n’est pas reconnu pour être l’initiateur du concept, et à quel point il était découragé de voir la série annulée. Il a l’impression que Friends était une série brillante, mais Living Single n’a pas atteint le même niveau de succès même si elle est arrivée en premier.

Schwimmer a répondu à Alexander

Schwimmer a pris un moment pour reconnaître Alexander et Living Single, déclarant qu’il était au courant de la série et que ses commentaires d’interview n’étaient pas censés être irrespectueux. Il a dit qu’à sa connaissance, les créateurs de Friends ont basé le spectacle sur des parties de leur propre vie, mais il était possible que NBC ait donné son feu vert en fonction du succès de Living Single.

Il a ajouté que les citations d’entrevue sont souvent prises hors contexte.

En l’état, il y a eu des discussions sur les redémarrages de

les deux spectacles, mais les acteurs de chacun sont all-in ou pas du tout. Si

vous ne connaissez aucune des deux séries, vous pouvez diffuser à la fois Friends et Living

Unique via plusieurs plateformes.