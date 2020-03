Les compliments inattendus de Jorge Javier Vázquez à Cristina Cifuentes et Isabel Díaz Ayuso

L’Espagne traverse une grave crise sanitaire causée par le coronavirus COVID-19. Avec plus de 24 000 personnes infectées dans notre pays, il n’est pas surprenant que le sujet soit devenu le protagoniste de la liste de tous les formats de télévision, même ceux qui ne traitaient pas régulièrement des actualités sociales comme ‘Saturday deluxe’. Le format produit par La Fábrica de la Tele pour Telecinco a intégré un débat sur le sujet dans ses premières heures de durée, quelque chose qui nous a fait découvrir des visages liés au monde politique.

Isabel Díaz Ayuso, JJ Vázquez et Cristina Cifuentes

Cela s’est passé précisément le samedi 14 mars lorsque ‘Saturday deluxe’ a présenté une connexion en direct avec Isabel Díaz Ayuso, Président de la Communauté de Madrid, pour faire face à la crise dans laquelle la Communauté de Madrid est particulièrement touchée. Sur le plateau était Cristina Cifuentes, ancienne présidente de la même communauté et maintenant contributrice régulière des formats Telecinco. Dans un article sur son blog Lecturas, Jorge Javier Vázquez, a voulu analyser en détail cette “réunion” dans laquelle ils ont tous deux joué et a voulu évaluer comment chacun a fait face à cette apparition télévisée dans “Sálvame”, dont beaucoup a été dit plus tard.

Les mots sur Díaz Ayuso

“Samedi à midi, mon directeur du ‘Deluxe’ m’appelle pour m’informer que la nuit, Isabel Díaz Ayuso sera au programme”, commence à écrire Jorge Javier Vázquez, pour dire plus tard qu’il a averti son directeur qu’il n’avait pas particulièrement bien parlé de politique populaire, ce qui ne semble pas important. “Il m’assure que le président de la Communauté de Madrid n’a fait aucune objection à me parler. Je ne voterai jamais pour le PP et je ne voterai jamais pour Díaz Ayuso. Les fois où je l’ai vue prononcer des discours ou des interviews, je n’ai pas aimé. J’ai toujours remarqué son insécurité, sinon sa folie. “Eh bien, cette sensation a changé après son apparition au programme, et c’est que, comme l’avoue Vázquez, il l’a vue” étonnamment bien, s’expliquant calmement et sans chichis. ”

Quelques mots sur Cifuentes et Maite Galdeano

Vázquez pense qu’elle allait bien, mais Cristina Cifuentes, qu’elle considère comme “a le bois d’une star de la télévision”. Le journaliste explique qu’il pensait que Cifuentes n’allait pas vouloir avoir une “rencontre virtuelle” avec l’ancien chef de la Communauté de Madrid, mais il avait tort puisque l’ancien politicien “a fait un geste de la main pour demander la parole”. “La réunion a eu lieu. Virtuel, mais je trouve. Ils se sont salués avec affection, comme s’il s’agissait de deux camarades de lycée qui se rencontrent par hasard au bout de vingt ans “, ajoute Vázquez à propos de ce moment. Enfin, le catalan avoue qu’il aimait aussi écouter Juan Carlos Monedero et Maite Galdeano”, que je suis siroté par le cerveau. Ce qui bout dans cette tête n’est pas normal et c’est pourquoi ça m’attire. Son cerveau est une combinaison explosive du dictionnaire RAE avec María Moliner (…) c’est une ode de marche au dadaïsme “.

