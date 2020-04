Les comptes Nintendo Switch sont piratés – voici comment rester en sécurité – .

Les propriétaires de Nintendo Switch signalent des tentatives d’accès non autorisées à leurs comptes.

Nintendo a demandé aux clients d’activer la vérification en deux étapes pour sécuriser leurs comptes.

Certains des propriétaires de Switch qui ont eu accès à leurs comptes signalent que la carte de débit ou de crédit enregistrée sur leur compte a été utilisée pour effectuer des achats qu’ils devaient rembourser.

Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, la dernière chose à laquelle nous devons faire face est de pirater un de nos comptes en ligne. Malheureusement, c’est une réalité à laquelle certaines personnes sont obligées de faire face, car plusieurs propriétaires de Nintendo Switch sont intervenus sur les sites de médias sociaux et les babillards électroniques en ligne ce week-end affirmant que leurs comptes Nintendo avaient été consultés par des tiers non autorisés.

L’un des tweets pour devenir viral est venu de l’éditeur fondateur de LootPots Pixelpar, qui a révélé dimanche que son compte avait été “consulté plusieurs fois pendant la nuit”. Il dit que son mot de passe est une chaîne unique et que son PC n’a pas été compromis. Mais son tweet n’était que la pointe de l’iceberg.

Dans un fil de discussion sur ResetEra qui fait maintenant dix pages, plusieurs autres propriétaires de Switch disent qu’ils ont connu des incidents similaires. Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure le problème est répandu, car la majorité des personnes qui ont répondu dans le fil disent qu’elles n’ont pas vu leur compte piraté, mais prennent de nouvelles précautions au cas où. Fait intéressant, Nintendo rappelait à ses abonnés sur Twitter d’activer la «vérification en deux étapes» il y a quelques jours à peine:

À la lumière de ces tentatives d’accès aux comptes Nintendo, dont certaines ont même entraîné des achats non autorisés, c’est probablement une bonne idée d’activer la version Nintendo de l’authentification à deux facteurs (2FA) dès que possible. Voici les instructions que Nintendo fournit sur son site Web:

Accédez au site Web du compte Nintendo et à votre compte Nintendo.

Sélectionner Paramètres de connexion et de sécurité, puis faites défiler jusqu’à Vérification en 2 étapes et cliquez Éditer.

Cliquez sur Paramètres de vérification en 2 étapes.

Cliquez sur Envoyer un e-mail pour avoir un code de vérification envoyé à l’adresse e-mail dans le dossier.

Si l’adresse e-mail est incorrecte, cliquez sur le Adresse e-mail réglage du menu sous informations utilisateur pour le changer.

Entrez le code de vérification de l’e-mail, puis Soumettre.

Installez le Google Authenticator application sur votre appareil intelligent.

Il s’agit d’une application gratuite, disponible via Google Play (Android) et l’App Store (iOS).

Utilisez l’application pour appareil intelligent pour scanner le code QR affiché sur l’écran de votre compte Nintendo.

Un code de vérification à 6 chiffres apparaîtra sur votre appareil intelligent. Saisissez le code de vérification dans le champ de l’étape 3 sur l’écran du compte Nintendo, puis Soumettre.

Une liste de codes de sauvegarde apparaîtra. Cliquez sur Copie pour copier tous les codes, puis collez-les dans un endroit sûr.

Un code de sauvegarde sera requis pour se connecter si vous n’avez pas accès à l’application Google Authenticator. ASSUREZ-VOUS DE LES GARDER EN SÉCURITÉ.

Vous pouvez les utiliser (une fois chacun) si vous n’avez pas accès à l’application Google Authenticator.

Cliquez sur J’ai enregistré les codes de sauvegarde, puis D’accord.

Une fois défini, vous pouvez revenir à la Paramètres de vérification en 2 étapes pour revoir les codes de sauvegarde et supprimer la restriction en 2 étapes.

L’inconvénient mineur de 2FA vaut complètement le compromis de garder votre compte à l’abri des pirates. Et le fait que Nintendo avertisse les clients du monde entier de sécuriser leurs comptes quelques jours seulement avant que cette petite vague de connexions non autorisées ne se produise n’est probablement pas une coïncidence.

Source de l’image: Olly Curtis / Future Publishing / Shutterstock

