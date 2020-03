Les concurrents affirment avoir vu un OVNI

Une soirée portes ouvertes sur une plage hondurienne doit être un spectacle magique. Mais la vérité est que pour les concurrents de “ Survivors 2020 ”, ce qui est est paranormal, car, selon certains d’entre eux, l’étrange objet volant qu’ils ont vu la nuit n’est, ni plus ni moins, qu’un OVNI. Et non, ils ne plaisantent pas.

Les concurrents de «Survivors 2020» découvrent quelque chose d’étrange

Tout a commencé avec Cristian assis sur l’un des tapis en regardant le ciel. C’est alors qu’il a prévenu ses compagnons que quelque chose d’étrange traversait le ciel, qui a retenu l’attention des autres personnes présentes: “Regardez, regardez, à quelle vitesse ça va! Ce ne peut pas être un avion“cria le jeune homme. Puis, un débat a commencé sur ce qu’ils venaient de voir.

Barranco avait bien compris ce qui venait de se passer devant leur nez était un satellite. Cependant, tous les candidats n’étaient pas d’accord avec cette théorie. Ferre et Fani, en particulier. Le premier, a indiqué à son compagnon que il était impossible que ce soit un satellite à cause de la vitesse qu’il transportait et qu’en plus il est presque certain que les satellites bougent à peine. Là, c’est quand Fani a apporté sa théorie: C’était un OVNI, non?

Éclat de lumière

Ferre était très convaincu que ce qu’ils venaient de voir était un OVNI. En fait, il a avoué à ses collègues que la nuit dernière, il avait vu un “éclat de lumière” dans le ciel, quelque chose qui, selon lui, avait toutes les caractéristiques d’être “des illuminations d’une autre planète”. “Les extraterrestres existent, je vous le dis”, le survivant a réglé la discussion. Nous devrons attendre pour voir si un autre phénomène paranormal se produit.

