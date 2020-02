Les concurrents de ‘OT 2020’ commentent la performance de Blas Cantó et il répond: “Ce n’était pas la lecture”

Le représentant de l’Espagne à l’Eurovision 2020, Blas Cantó était présent au Gala 4 de ‘OT 2020’ pour présenter “Universo”, thème avec lequel il participera au concours le 16 mai. Au cours de sa performance, celui qui était candidat à «Eurojunior» en 2004 a fait un travail si impeccable que les étudiants de l’académie ont pensé qu’il pouvait être reproduit, ce que Canto a nié.

Les concurrents de OT 2020 ‘se souviennent de la performance de Blas Cantó

C’était la première fois qu’il chantait sa chanson en live rigoureux et Murcie a admis avoir commis des erreurs de nerfs: “J’étais hystérique“Cependant, Canto a conquis le public, y compris les concurrents de ‘OT 2020’:” J’ai adoré “, a admis Hugo lors du débat avec ses coéquipiers dans la salle à manger.

Ce n’était pas de la lecture! Hahaha j’étais hystérique et j’avais des bugs ???????? Mais merci pour la partie qui me touche ???????? https://t.co/eNxXXOMqpg

– Blas Cantó (@BlasCanto) 10 février 2020

L’ancien membre d’Auryn vit l’un de ses meilleurs moments professionnels. Il a été surpris par ses interprétations dans «Votre visage me semble» et non seulement il a été le gagnant de son édition, mais Il est considéré comme l’un des meilleurs imitateurs ayant suivi le programme. Vous aurez désormais l’occasion de défendre notre pays lors du Festival Eurovision 2020, qui aura lieu le week-end du 12 au 16 mai à Rotterdam (Pays-Bas).

Conseiller en ‘La Voz Kids’

Au-delà de l’Eurovision, Blas Cantó a déjà d’autres défis à relever. Il sera conseiller de Vanesa Martín dans la prochaine édition de «La Voz Kids», où il tentera d’aider l’Andalou lors des batailles qui seront menées par les jeunes participants du concours. À côté d’eux, Rozalén, Aitana Ocaña et Beret, qui complètent le quatuor consultatif de la deuxième édition d’Antena 3.

