Les concurrents du «Big Brother» allemand découvrent en direct la crise des coronavirus

Les concurrents du «Big Brother» allemand étaient peut-être, jusqu’à il y a quelques jours, l’un des rares Européens qui ignoraient la crise sanitaire mondiale causée par la propagation effrénée du coronavirus. Le réseau privé Sat.1 n’avait pas non plus l’intention de le lui communiquer, car il s’agissait d’une fuite du monde extérieur généralement interdite dans l’émission de téléréalité, mais, après avoir consulté leurs proches, ils ont décidé de les informer de la pandémie. Et ils l’ont, en plus, en plein direct.

Concurrents du «Big Brother» allemand

À 19h00 le mardi 17 mars, le présentateur du programme est apparu à la maison à Cologne, accompagné d’un médecin, afin de communiquer les nouvelles et les deux sont restés à l’abri derrière une vitre pour prévenir de nouvelles infections. “Il existe une maladie appelée coronavirus et elle s’est largement répandue dans le monde”, a commencé le conducteur devant le regard étonné des concurrents. Après avoir fourni des informations de base, on leur a montré une vidéo avec les événements des dernières semaines dans laquelle ils ont pu être vus images des rues désertes d’Italie et à la chancelière allemande, Angela Merkel, annonçant la fermeture des bars et des magasins.

Les locataires de la maison, stupéfaits, se tenaient la main, tandis que le médecin continuait avec une série d’explications plus techniques sur le virus et un concurrent a commencé à pleurer au risque d’une de ses proches. “Ma mère a 55 ans et souffre d’une maladie pulmonaire chronique”, a-t-elle déploré en pleurant.. Cependant, quelques instants plus tard, les candidats ont pu se rassurer en regardant les vidéos de leur famille et de leurs amis leur disant qu’ils allaient bien.

Une parenthèse dans leur vie

Les concurrents du «Big Brother» allemand sont entrés dans la maison de Cologne le 6 février et, depuis lors, sont restés inconscients de ce qui s’est passé dans le monde extérieur. À cette époque, l’existence du coronavirus était connue et même le premier infecté en Bavière, l’un des seize États fédéraux d’Allemagne, avait été signalé. Mais ils n’imaginaient pas que la maladie atteindrait une telle ampleur et que l’Europe deviendrait le foyer principal de la pandémie.

.