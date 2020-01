Les conflits d’horaire empêcheront Hugo Weaving de jouer dans «The Matrix 4»

Keanu Reeves, Jada Pinkett Smith et Carrie-Anne Moss sont prêts à reprendre leur rôle dans Lana WachowskiQuatrième tranche de La matrice franchise, mais un visage familier que nous ne verrons pas dans le film est Hugo Weaving. Bien sûr, Weaving a joué de manière mémorable l’agent Smith dans chacun des films sortis à ce jour, mais il ne sera pas de retour pour la partie 4.

S’exprimant avec Time Out London, Weaving révèle que Wachowski voulait que l’agent Smith soit dans le film mais que les conflits d’horaire ont finalement changé ces plans.

“C’est malheureux mais en fait j’ai eu cette offre [for the play “The Visit”] et puis l’offre est venue de The Matrix, donc je savais que ça se passait mais je n’avais pas de rendez-vous “, a expliqué Weaving au magasin. “J’ai pensé [I] pourrait faire les deux et il a fallu huit semaines pour déterminer que les dates fonctionneraient – j’ai attendu pour accepter [a role in “The Visit”]. J’étais en contact avec Lana Wachowski, mais finalement elle a décidé que les dates n’allaient pas marcher. Nous avons donc trié les dates, puis elle a en quelque sorte changé d’avis. “

L’acteur a ajouté: «Ils avancent sans moi. “

Le casting du nouveau film sans titre comprendra également Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Eréndira Ibarra, Jessica Henwick et Neil Patrick Harris.