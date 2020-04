Les conseillers seront relevés; le renouvellement de l’INE arrive

Mexico – Le vol du transport de marchandises a montré une tendance à la baisse au cours des neuf derniers mois, les prestataires de sécurité ne rejettent aucune augmentation substantielle dans l’illicite, résultat de la pandémie du virus COVID-19, dans les prochains mois d’avril et mai.

Selon des spécialistes de la sécurité, des charges de nourriture et de produits de première nécessité seront particulièrement recherchées par le crime organisé.

D’accord avec Víctor Manuel Presichi Amador, président de l’Association nationale des sociétés de suivi et de protection des véhicules (ANERPV), Il y a de fortes probabilités que les vols à main armée de marchandises entraînent une augmentation des prix des produits.

De l’avis du chef d’entreprise, les mois d’avril et mai seront cruciaux pour les fournisseurs des services de télémétrie, de la sécurité privée et du gouvernement à ses trois niveaux, poursuivent et renforcent leurs stratégies de sécurité.

Grâce à l’excellente coordination qu’ils ont développée pour appliquer les protocoles de confinement, de réaction et de récupération des biens volés en transit, comme cela s’est produit ces derniers mois.

Presichi Amador a souligné que, comme les entreprises de suivi par satellite dans les mois à venir, lorsque l’économie du pays continue de décliner, l’insécurité pourrait augmenter les chiffres sur le territoire national.

Concernant les pillages qui ont été enregistrés dans diverses régions du pays, causés par COVID-19, le président de l’ANERPV a indiqué que l’industrie de la sécurité privée aide les autorités à protéger efficacement les installations, les informations, les actifs et les marchandises. .

Dans le cas du suivi par satellite, chaque centre de surveillance est au service de la protection des marchandises dans le secteur des transports, grâce à des protocoles avec lesquels le risque et la vulnérabilité sont minimisés de plus de 80%, car des itinéraires, des horaires et des zones de sécurité sont établis

ARH