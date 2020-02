Les conseils de Jennifer Aniston à son moi de 30 ans sont parfaits pour quiconque

Jennifer Aniston est devenue célèbre dans la sitcom à succès des années 90, Friends. Bien que la série soit suspendue depuis près de deux décennies, les fans se souviennent encore d’Aniston comme de son personnage emblématique, Rachel Green.

Maintenant en vedette dans The Morning Show d’Apple, la femme de 51 ans prend le temps de réfléchir à sa vie et à ce qu’elle ferait différemment. Dans une interview avec Glamour Magazine, Aniston a discuté des conseils qu’elle donnerait à elle-même, âgée de 30 ans. Bien que ses remarques reflètent son expérience personnelle, c’est un conseil dont tout le monde pourrait bénéficier.

Jennifer Aniston parle de son enfance

Aniston semble tout avoir. Elle est belle. Elle a réussi. Et elle semble simplement respirer la confiance.

Mais récemment, l’actrice The Marley and Me a parlé de son enfance et a révélé qu’elle n’était pas aussi stable et heureuse que l’actrice semble l’être maintenant. Bien que l’actrice ait déjà parlé de ses parents, dans une récente interview à Interview, Aniston a révélé que regarder ses parents pendant qu’elle grandissait lui apprenait ce qu’elle ne voulait pas être.

Elle a dit à Sandra Bullock, qui menait l’interview, qu’elle considérait son domicile d’enfance «déstabilisé et dangereux». Elle dit qu’elle pense que voir les adultes être méchants les uns envers les autres et «être témoin de certaines choses sur le comportement humain» lui a fait décider que ce n’était pas ce qu’elle voulait. Ce n’est pas ce qu’elle veut être.

Les conseils de Jennifer Aniston à son jeune moi

En 2013, Aniston s’est assis pour une interview avec le magazine Glamour. Cette fois, l’intervieweur était sa co-star de We’s the Millers, Jason Sudeikis.

Au cours de l’entretien, le couple a discuté de leur vie et de leur situation actuelle. Mais Sudeikis a également demandé à sa co-star de réfléchir sur le passé.

Au milieu de l’interview, Sudeikis a demandé à l’actrice ce qu’elle dirait à son adolescence. La réponse a été typique et quelque chose que nous aurions tous souhaité savoir: «N’essayez pas si fort. Faites attention. Fais tes devoirs. Aller en classe.”

Pour ses 20 ans, ses conseils étaient un peu plus perspicaces. Elle dit qu’elle dirait à elle-même, âgée de 20 ans: «Ne pas trop s’inquiéter.»

Mais le conseil qu’elle donnerait à elle-même depuis 30 ans est un conseil que nous devrions tous écouter. À cet âge, c’est un moment où vous avez une meilleure compréhension de vous-même et que vous façonnez votre avenir.

Aniston dit, à elle-même âgée de 30 ans, elle dirait: «Allez à la thérapie. Nettoyez tous les sh-t. Nettoyez toutes les toxines et le bruit. Comprenez qui vous êtes. Renseignez-vous sur vous-même. “

Tout le monde peut suivre les conseils de Jennifer Aniston

Ce n’est pas la seule fois que la star a expliqué comment la thérapie l’a aidée. En 2015, l’actrice a réalisé une interview révélatrice avec The Hollywood Reporter. Dans l’interview, elle a discuté d’une grande partie du drame qui a entouré sa vie.

Elle a évoqué sa relation avec sa mère, sa tristement célèbre séparation avec son collègue Brad Pitt, et a également révélé qu’elle souffrait de dyslexie.

Pour l’aider à traverser certaines de ses périodes les plus difficiles, Aniston s’est tournée vers la thérapie. En fait, au moment de l’entretien, cela faisait partie de sa routine.

Pendant la thérapie, sa thérapeute préférée, décédée tragiquement alors que l’actrice traversait son divorce, l’a aidée à faire face à ses problèmes de colère. La star a expliqué comment elle avait tendance à mettre les choses en bouteille et comment cela pourrait lui causer des problèmes sur le plateau.

Grâce à la thérapie, l’actrice a appris à reconnaître sa colère et à comprendre comment s’affirmer. Elle est maintenant ouverte avec ses émotions et son sentiment sur ce qui se passe.

En plus de la thérapie, son thérapeute l’a aidée à intégrer d’autres activités thérapeutiques dans sa vie. Une de ses préférées: la médiation.

Aniston a déclaré au Hollywood Reporter qu’elle commencerait sa journée par la méditation, juste après le café et juste avant le début du chaos. On dirait qu’elle a compris les choses.