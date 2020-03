Les contradictions du producteur de «GH» dans le processus de violation présumée de Carlota Prado

Le procès pour violation présumée de Carlota Prado par José María López est sur le point de commencer. Très prochainement, les parties s’affronteront devant les tribunaux, mais ont déjà défilé une à une au cours du processus d’enquête, qui il a fermé en décembre 2018 avec une ordonnance dans laquelle le magistrat de l’affaire a conclu qu ‘”il y a des indications que la conduite de l’appelant pourrait être constituant un crime d’abus sexuel“.

Carlota Prado et José María López

Maintenant, El País a eu accès aux déclarations faites le 16 novembre 2018, lors de l’instruction, par deux dirigeants du producteur de l’émission: Álvaro Díaz, PDG de Zeppelinet Florentino Abad, producteur exécutif. Aussi ceux de María Robles, le superviseur de ce qui se passait dans la maison, mieux connu sous le nom de Super. Selon ses mots, certaines contradictions peuvent être observées sur le déroulement de la nuit en voiture et, surtout, sur qui avait le pouvoir d’arrêter ce qui se serait passé. “La personne responsable (pour cette nuit-là) est María Robles”, a déclaré Díaz. Tandis qu’Abad est justifié qu’il était à Saragosse et n’a pas pu assister aux événements à la première personne. Cependant, elle n’est pas si claire pour être responsable.

Les premières différences surviennent lorsqu’on l’interroge sur la consommation d’alcool dans le programme, car le plaignant était dans un état d’ivresse au moment où l’infraction présumée a été commise, comme en témoigne le juge d’instruction. Selon Abad, une seule boisson par personne est autorisée, tandis que Díaz soutient que “un ou deux“Alors Abad nuance:”S’il y a 12 personnes on met 12 verres, on ne leur dit pas d’en prendre un chacun“Plus contradictoire est la déclaration de Robles, qui garantit que certains candidats gardent l’alcool des autres parties, ce que les deux managers nient fortement. Ce que les trois sont d’accord, c’est que cette nuit-là, aucune tequila n’a été servie, la boisson que Prado dit avoir bu. Plus précisément quatre coups.

Sans protocoles précis

Au moment précis de l’agression présumée, Robles admet qu’il a observé certains mouvements sous le nordique et qu’il appréciait “la tête de Carlota devenant incontrôlable, elle les yeux fermés”. Il avoue avoir consulté un collègue sur ce qui se passait et a également appelé Abad, qui lui a conseillé d’intercéder pour un discours public. “J’appelle Carlota. Les mouvements sous les Nordiques sont arrêtés. Carlota ne réagit pas”, se souvient-il, à quel point l’avocat du procureur s’interroge: “Voyant cela, La possibilité qu’un crime soit commis était-elle représentée?“Elle soutient:”Oui“Sur ce qu’il a fait, Robles dit:” Ce que je pourrais faire, pénétrer dans le système de sonorisation et voir si Carlota était conscient ou non. ”

“Aviez-vous le pouvoir de donner l’ordre au personnel de sécurité d’entrer pour interrompre cela?” “Non”, condamne Robles. “Qui l’a?”, Demande celui-ci. “En ce moment, cela me met dans une impasse“Telle est la réponse du Super. Abad, en revanche, répond succinctement:” Le pouvoir (de donner l’ordre à la sécurité) est détenu par le responsable à l’époque. Maria l’a “. Mais la vérité est qu’à la question des protocoles que le producteur devait agir sur un crime, Abad allègue: “Nous n’avons jamais atteint cet extrême“, ce qui implique qu’il n’y avait pas de protocole à suivre.

