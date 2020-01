Les copains de R. Kelly, Azriel Clary et Joycelyn Savage, Fist Fight: Full VIdeo Surfaces

Ils ont tous les deux réussi de bons coups.



Après cela, nous ne serions pas trop surpris si une troisième itération de Surviving R. Kelly faisait ses débuts au début de l’année prochaine. Jusqu’à présent, Lifetime a diffusé deux versions de la série docu. La première partie était une introduction à tous les abus que les prétendues victimes de R. Kelly ont vécus pendant des décennies. Il a déclenché le démantèlement médiatique du chanteur en disgrâce, qui attend maintenant d’être jugé dans plusieurs États pour ses crimes sexuels contre des filles mineures. La deuxième saison, qui a été diffusée il y a quelques jours à peine, se concentre sur les conséquences directes. Peut-être que les honneurs en chef de Lifetime pourront conclure un accord avec Azriel Clary, l’une des anciennes petites amies de R. Kelly, pour raconter son histoire après qu’elle se soit battue physiquement avec Joycelyn Savage, l’autre fille de Kelly.

La semaine dernière, il a été rapporté que les deux femmes avaient eu une bagarre au condo de R. Kelly à Chicago et tout a été capturé sur la diffusion en direct d’Azriel Clary. Un clip clair de l’altercation réelle était cependant absent de la séquence et, maintenant, une vidéo montrant Savage et Clary y pénétrant a été téléchargée sur Internet.

Publié par TMZ, les deux femmes peuvent être vues se donner des coups de poing, griffer et se battre à travers la sécurité alors qu’elles étaient retenues. Des insultes sont lancées et des accusations de viol statutaire circulent. Comme beaucoup d’entre vous le savent, Joycelyn Savage a été arrêtée peu de temps après le combat, se livrant à une batterie domestique.

