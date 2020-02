Les coquilles de Kobe sont un succès, le pain sucré en l’honneur de Kobe Bryant | INSTAGRAM

À Los Angeles, en Californie, une boulangerie a décidé de créer un pain sucré en l’honneur de Kobe Bryant, de délicieux coquillages Kobe.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Depuis que la légende du basket-ball a perdu la vie, Kobe Bryant a choqué tout le monde, ils ont donc préparé divers hommages en son nom et de différents types.

Cela peut aussi vous intéresser: Danna Paola n’est pas tolérée dans le casting Elite, elle dément ces rumeurs

Cependant, l’un des hommages les plus créatifs et délicieux est le “Kobe conchitas”, le désormais célèbre pain dulcee créé par certains Latinos à Los Angeles en l’honneur du basketteur et qui font le tour du monde.

Le créateur des riches paneas était Victor Mendoza, originaire de Mexico, car avec son expérience du pain et sa grande admiration pour Kobe, il a réussi à se démarquer dans ce monde où il n’est pas facile d’être le centre d’attention.

Lire aussi: Vidéo, un journaliste utilise des filtres Facebook par accident lors d’une diffusion en direct

Le créateur dit qu’il fait plus de mille morceaux par jour, car il est vendu comme du pain chaud et littéral. Ce qui caractérise ce pain des autres, c’est que la moitié est violette et l’autre blanche. Voici la vidéo où ils présentent les coquilles de Kobe.

Rappelons que Kobe Bryant a été licencié dans un hommage émotionnel dans lequel des fans, des stars et des personnes proches de l’ancien basketteur, y compris sa famille, ont donné un dernier adieu à la légende du basket-ball.

Chacune de ces personnes présentes a partagé des souvenirs émotionnels de la star de Los Angeles des Lakers, l’une d’entre elles était Vanessa Bryant, veuve de l’ancien joueur de la NBA. Vanessa Bryant s’est souvenue de lui comme d’un père et d’un mari aimant, arrivé tôt pour aller chercher ses filles à l’école et qui a écrit des lettres et des cartes postales émotionnelles.

Rob Pelinka était une autre personne proche de la star du sport, qui pendant des années était un agent et un ami proche de la même superstar qui se souvenait lui avoir envoyé un SMS le mois dernier, juste avant de perdre la vie après avoir coulé l’hélicoptère dans lequel il voyageait. . Dans ce message, j’ai demandé de l’aide pour que la fille d’un ami obtienne un stage.

.