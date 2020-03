les coupes budgétaires de l’administration Trump aux CDC étaient «stupides et dangereuses»

L’épidémie de coronavirus gagne du terrain aux États-Unis, après avoir déjà fait des ravages dans des pays comme la Chine, l’Italie et l’Espagne. À la lumière de la crise de santé publique, beaucoup de gens se tournent vers le film Contagion de 2011. Le film raconte l’histoire d’un virus qui infecte les humains partout dans le monde. Bien que la maladie fictive de Contagion soit plus mortelle que COVID-19, il existe encore de nombreux parallèles entre le film et la vie réelle en 2020.

Le scénariste de Contagion, Scott Z. Burns (qui a également écrit Side Effects) a utilisé des recherches, des visites au Center for Disease Control et des contributions d’experts pour écrire le film. Burns a récemment partagé ses réflexions sur la pandémie de coronavirus. Même si Contagion est sorti il ​​y a des années, de nombreuses leçons du film sont toujours d’actualité. Burns, par exemple, est très déçu du gouvernement actuel pour avoir réduit les fonds liés à la lutte contre les maladies.

La pandémie de coronavirus a révélé des failles dans notre système, selon le scénariste du film pandémique «Contagion»

Variety a récemment interviewé Scott Z. Burns, qui a écrit Contagion. Le film a récemment fait ses preuves sur les plateformes de streaming, alors que les gens du monde entier font face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus.

“Étiez-vous inquiet lorsque vous avez lu sur les coupes budgétaires de Trump pour le CDC?” demanda le journaliste à Burns.

«J’étais terrifiée», a répondu Burns. Le scénariste de Contagion a déclaré que les gouvernements doivent simplement se préparer aux pandémies, car elles sont toujours possibles. Il a dit à Variety:

Chaque scientifique à qui j’ai parlé lorsque j’ai travaillé sur le film m’a dit exactement la même chose: ce n’est pas une question de «si», c’est une question de «quand». Vous pouvez décider que la plupart du temps, les pompiers sont simplement assis autour. Mais il est très difficile de démarrer un service d’incendie une fois que votre maison est en feu.

C’est pourquoi, a expliqué Burns, cela n’a pas de sens de n’avoir un CDC bien financé que lorsque nous en avons désespérément besoin.

“L’idée que nous allons couper ces choses et nous allons juste essayer de les reconstruire quand nous en avons besoin est stupide et dangereuse”, a-t-il déclaré. Burns a blâmé l’administration Trump d’avoir laissé les États-Unis sans préparation:

Je savais très bien que notre Département de la sécurité intérieure avait une équipe pandémique en attente parce que c’est une menace réelle. Le fait que cette administration ait décidé de supprimer cela nous met tous en danger.

Scott Z. Burns a fait beaucoup de recherches sur la santé publique pour «Contagion» – qui se sent maintenant étrangement pertinent

Les recherches effectuées par Burns pour Contagion ont informé nombre de ses réponses concernant COVID-19. Il dit que notre réponse à la pandémie de coronavirus devra être un effort d’équipe:

J’ai été autorisé à aller au CDC en 2008 et à y rencontrer des gens. J’ai vraiment beaucoup appris sur la signification de la santé publique. La santé publique a beaucoup à voir avec notre obligation les uns envers les autres. La science est géniale, mais ce qui est aussi génial, c’est une responsabilité partagée de se garder mutuellement en bonne santé. Je pense que c’est un message très important qui, je l’espère, sortira du film.

Que pense le scénariste de Contagion?

“Si nous nous lavons tous les mains et observons la distance sociale et prenons soin les uns des autres, cela fait beaucoup plus que presque tout”, a-t-il expliqué.