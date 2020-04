Les cours en ligne limitent les étudiants à faible revenu: UNPF

Mexico – Avant la fermeture des sites scolaires par Covid-19, l’Union nationale des parents (UNPF), a exprimé sa préoccupation pour les élèves de l’éducation de base qui ne disposent pas de la technologie ou des outils nécessaires pour apprendre des cours en ligne qui vont commencer la semaine prochaine.

Leonardo García, président de l’UNPF, a expliqué aux microphones de siete24.mx que seulement 50% des enfants mexicains ont accès à Internet et 40 pour cent des élèves de l’enseignement de base peuvent avoir accès à la chaîne de télévision ouverte où les cours seront dispensés; par conséquent, les enfants des régions montagneuses ne pourront pas suivre leurs cours.

Leonardo García président de l’UNPF

Si vous êtes dans une zone urbaine à faible densité, une ville moyenne par exemple; mais cette école publique n’a pas de mécanismes pour avoir des enfants en ligne, des lycéens ou des adolescents, ce qui n’a jamais été fait.

Il a dit que si tout devait être fait en ligne, alors seulement 50% de la population d’enfants L’éducation de base qui a un téléphone portable ou un accès Internet et pour qu’elle n’entraîne pas de frais supplémentaires, elle doit être gratuite.

Face à cette situation, Leonardo García a appelé les autorités éducatives pour que l’agence encourage et reconnaître l’école à domicile, qui consiste à habiliter la mère ou le père qui veut enseigner à leurs enfants à la maison et les envoyer seulement pour passer un examen pour valider que l’apprentissage a été assimilé.

Leonardo García a déclaré que la pandémie offre également la possibilité de rétablir les liens familiaux et l’éducation globale des enfants.

“Outre l’examen des missions et le contenu que l’école a dit, fait de la maison un véritable espace pour l’éducation et la formation, a réitéré le président de l’UNPF.

