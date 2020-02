Les courts métrages d’action nominés aux Oscars 2020 ont été examinés – / Film

Si les courts métrages d’animation sont les plus populaires de tous les courts métrages, et si les documentaires sont la catégorie la moins glamour, alors les courts métrages en direct occupent cet espace maladroit de ne pas être largement recherché ou distribué. Les courts métrages en direct sont les plus répandus dans les festivals et agissent comme des preuves de talent et de concept pour les cinéastes qui les produisent. Les courts métrages sont le nombre de réalisateurs qui démarrent, mais même si nous ne les considérions pas comme un investissement pour les futurs talents, les courts métrages sont une forme d’art qui leur est propre, distinct du récit familier du long métrage auquel nous avons été conditionnés. accepter comme un «film». Les candidats aux meilleurs courts métrages en direct de cette année, comme tous les courts métrages, ne sont pas moins dignes de reconnaissance que leurs homologues de longs métrages. Après tout, par rapport à The Irishman, tout est court.

fraternité

La confrérie est probablement le short d’action le plus sombre et méditatif de cette année. Il suit une famille tunisienne dont la vie agricole rurale devient bouleversée lorsqu’un fils prodigue revient avec une femme syrienne en remorque. Le patriarche de la famille est furieux que son fils soit allé se battre pour ISIS plutôt que de rester à la maison et de soutenir leur famille, et le film explore la tension entre le sentiment de trahison du père, la relation des autres fils avec un frère plus âgé qu’ils ne sont pas sûr ils devraient admirer, et la justification superficielle du fils qui revient qu’il faisait ce qui était bon pour l’islam. C’est un microcosme de la vie de famille tunisienne qui n’offre aucune réponse facile aux sens conflictuels du devoir qu’elle présente ou aux frustrations que le fils absent ressent avec la vie qu’il a volontairement laissée derrière, et regarder ces conflits prendre fin est tranquillement tragique dans la façon dont il pousse à part les gens qui s’aiment.

Saria

Saria, quant à elle, explore une autre tragédie dans le monde, au Guatemala. Basé sur des événements réels, le film suit une paire de sœurs adolescentes, Saria et Ximena, dans leur vie dans un orphelinat, où elles sont soumises à l’endoctrinement, aux passages à tabac et au viol pour garantir leur conformité. Bien que le film se termine par une émeute où tous les orphelins font une offre violente pour leur liberté, Saria est plus préoccupée par la façon dont on fait face émotionnellement à l’adolescence dans une situation aussi impossible. Les sœurs parlent des garçons, ont tendance à se blesser, se tiennent la nuit et trouvent de la beauté dans des choses aussi petites qu’une araignée prise dans une bulle de savon. C’est finalement une histoire tragique, mais c’est celle qui se concentre sur la manière dont ces filles ont riposté et ont gardé leur humanité car elle était constamment menacée.

Une soeur

Une sœur raconte un appel téléphonique entre un opérateur des services d’urgence et une femme qui a été enlevée par un homme qu’elle connaît. Bien que la femme soit assise sur le siège avant avec son ravisseur et ne sache pas où ils vont, elle se met en ligne avec les services d’urgence sous prétexte d’appeler sa sœur pour vérifier son enfant, et l’opérateur doit secrètement obtenir des informations sur l’emplacement probable et la condition de l’appelant sans alerter le ravisseur. Tendu dès la première ligne de dialogue et implacable dans l’escalade de ses enjeux, A Sister est un instantané d’une véritable tactique que les femmes utilisent pour survivre aux cas de violence conjugale, et c’est cette réalité qui fait que ce court-métrage de dramatiquement intrigant devient vital pour l’éducation. Parfois, la gravité d’un court métrage est dans sa simplicité, et ce court métrage est un brillant exemple de ce principe dans la pratique.

NEFTA Football Club

NEFTA Football Club est la seule entrée qui pourrait à juste titre être considérée comme une comédie, et le gag qu’il dévoile est assez drôle. Le film s’ouvre sur deux hommes bouleversés d’avoir perdu leur mule, déchaînée dans la friche tunisienne mais qui n’est pas revenue comme prévu. Deux garçons jouant au football (c’est-à-dire au football) rencontrent la mule, seulement pour découvrir que les sacs de la mule sont pleins de poudre blanche en sac. Le frère aîné le reconnaît comme une drogue, mais pas le plus jeune. Le frère aîné décide qu’ils conserveront les médicaments dans l’intention de les vendre, et ce qui en résulte est trop amusant à gâcher. Rempli de nombreux malentendus absurdes, NEFTA Football Club est une petite comédie intelligente qui ne perd rien à la traduction et permet une diversion mignonne des contemplations plus sérieuses des autres candidats.

La fenêtre des voisins

La fenêtre des voisins est mon préféré des courts métrages en direct. Un couple marié, Alli et Jacob, avec trois enfants, remarque qu’ils peuvent voir directement dans l’appartement du couple de l’autre côté de la rue. Ce couple est libre d’esprit et jeune, ayant des relations sexuelles sans les stores baissés et apparemment insouciant dans leur vie. Alli commence à prendre l’habitude de les regarder et devient envieux de leur vie, mais les choses ne sont peut-être pas aussi idylliques pour les voisins que Alli l’imagine. La fenêtre des voisins est un regard tendrement triste sur l’envie et l’empathie, raconté à travers un triptyque de vitres qui racontent de manière inaudible une histoire de premières impressions et de réalités traumatisantes. Le réalisateur Marshall Curry (qui a déjà remporté des Oscars pour des courts métrages documentaires) se révèle être quelqu’un à surveiller en tant que cinéaste narratif, car il utilise une vingtaine de minutes pour un immense effet émotionnel.

***

Les courts métrages d’action nominés aux Oscars 2020 seront projetés dans les salles à partir d’aujourd’hui.

Articles sympas du Web: